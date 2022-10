Sara Manfuso lascia il Gf Vip: "Non siamo tutti mer*e, incontrerò Marco"

Torna la diretta del Grande Fratello Vip, dopo un black out che ha oscurato le riprese per quasi tre ore. Le prime immagini sono tutte per Sara Manfuso, che proprio in quelle ore ha deciso di abbandonare la casa dopo la vicenda Bellavia.

Sara Manfuso, moglie dell'ex deputato del Pd Andrea Romano, non se l’è più sentita di continuare l’avventura del Gf Vip, dopo la pioggia di accuse piovute sui concorrenti riguardo agli atteggiamenti poco solidali con il coinquilino Bellavia (si è parlato anche di bullismo). La Manfuso ha respinto le accuse, ritenendole non compatibili con la sua persona e con la sua storia, e così ha deciso di lasciare la casa, dopo i tentennamenti durante la puntata di lunedì scorso. Prima di uscire ha detto: "Non volevo tradire la mia storia. Non siamo tutti delle mer*e, siamo persone dignitose che lottano. Voglio incontrare anche Marco quando uscirò".