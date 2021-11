Heather Parisi: "Mia madre seriamente malata dopo il vaccino"

Quella di Heather Parisi nei confronti della campagna vaccinale è diventata ormai una vera e propria battaglia, iniziata mesi fa, ma adesso emerge un retroscena di cui non aveva ancora mai parlato. "Non vedo mia madre, seriamente malata in conseguenza del vaccino (fatto nel marzo 2021), da quasi due anni" ha scritto pochi giorni su Instagram e in un video pubblicato nelle ultime ore spiega meglio: "Mi manca avere la possibilità di andare a trovare i miei familiari in Italia e negli Stati Uniti. Soprattutto mi manca la mia mamma, che un paio di giorni dopo il vaccino, a marzo 2021, è stata ricoverata in ospedale per gravi effetti avversi e da allora non si è più ripresa. Apriti cielo - continua la showgirl - Per i fanatici del vaccino sono una irresponsabile e bugiarda, perché mia madre è vecchia e sicuramente all'ospedale ci sarebbe finita lo stesso e io faccio falsa informazione".

La showgirl, che vive ad Hong Kong con il marito e i figli, ha deciso di non vaccinarsi - motivo per cui riceve numerosi attacchi sui social - ma in questo video ha voluto chiarire una volta per tutte la sua posizione: "In una società normale non ci sarebbe nemmeno bisogno di giustificarsi per la personalissima decisione di non vaccinarsi. Ma da quasi due anni non viviamo più in una società normale e quando mi azzardo a dire che io non mi vaccino, lasciando la possibilità ad ognuno di scegliere per se stesso, che è la differenza tra no vax e free vax, sono subito zittita, perché questi argomenti competono solo agli esperti e agli uomini di scienza. Ma non a tutti, solo a quelli che seguono la narrazione ufficiale".

Nel video, lungo 11 minuti, Heather Parisi riporta studi, numeri, tesi, ma la cosa a cui tiene di più è far comprendere il suo ragionamento basato sulla libertà di scelta. "Irresponsabile e inadeguato a parlare è solo il personaggio pubblico e dello spettacolo che non si vaccina, se l'artista è vaccinato allora d'improvviso è annoverato fra chi ha facoltà di parola" incalza ancora, poi conclude: "Io non mi vaccino e sottolineo io. Non sto obbligando nessuno a seguire la mia scelta, quindi sono free vax".