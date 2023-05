Isola dei Famosi, Enrico Papi fa una battuta su Francesco Totti e gela Ilary Blasi: il video

Un pungente riferimento alla vita privata di Ilary Blasi ha aperto la settimana puntata dell'Isola dei Famosi. Autore della gaffe è stato Enrico Papi che, per commentare il proprio look, ha citato un generico "capitano" salvo poi scusarsi con la conduttrice per la chiara allusione a Francesco Totti, iconico numero 10 della Roma e suo ex marito.

La breve parentesi è stata aperta quando Ilary Blasi ha salutato l'opinionista soffermandosi sulla sua giacca. "Sei vestito da ufficiale della marina", è stato il suo commento; "Da capitano... Ops scusa!", ha risposto Papi, subito autocensurato per il nome che ricorda proprio Totti come ex capitano giallorosso. Mentre sul volto della conduttrice è stato evidente un po' di imbarazzo, il pubblico in studio ha fatto partire un coro per supportare il disagio di Papi che, da parte sua, ha continuato a scusarsi per la gaffe. Pronta allora la reazione di Ilary Blasi: "Va bene, va bene. Mi piace, mi piace... Subivo un po' il fascino. Infatti, vedi c'era qualcosa..." ha replicato lei prima di chiudere un siparietto che sui social è stato subito oggetto di commenti.

Prima di ieri, un altro cenno al recente vissuto personale di Ilary Blasi era stato fatto nella puntata di esordio del reality, quando fu lei stessa a lanciare una frecciatina all'ex marito. "Tante cose sono cambiate da un anno a questa parte, come sapete un uomo che era al mio fianco oggi non c'è più..." disse seria per poi sorridere e lanciare un saluto all'ex compagno di lavoro: "Parlo Nicola Savino che ci sta seguendo da casa!".