Amici, il riassunto dell'ottava puntata del Serale

Anche questo sabato il Serale di Amici continua ad animare il palinsesto della prima serata di Canale 5. Siamo giunti all'ottava e penultima puntata del Serale, la tanto attesa semifinale che ha visto protagonisti ancora una volta i giovani talenti alle prese con esibizioni, guanti di sfida e battaglie a colpi di canto, danza e creatività per aggiudicarsi un posto come finalisti di questa edizione. Oltre al talento dei concorrenti, il Serale di Amici è anche un palcoscenico per grandi ospiti, divertimento e qualche polemica tra professori. Anche stasera, però, le emozioni sono state tante e ripercorriamole insieme, passo dopo passo, per scoprire tutto quello che è successo (e che potremmo esserci persi) in questa ottava puntata del serale di Amici 2022.

Amici 2022, il recap dell'ottava puntata: sfide, guanti ed esibizioni

L'ottava puntata del serale di Amici è iniziata in modo diverso dalle scorse serate in quanto al posto delle consuete sfide a squadre, i ragazzi si sono sfidati in base alle loro categorie: canto e ballo. Prima di dare inizio alla gara, però, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi hanno divertito i loro colleghi professori e il pubblico con dei divertenti e ironici regali come un libro sulla storia della danza per Todaro o la maglietta con su scritto "Il mondo della danza sa" alla Peparini. E poi ancora una foto di Zerbi ad Anna Pettinelli e una bilancia da giudice per Lorella Cuccarini.

A questo punto inizia la gara dei cantanti che si sono sfidati l'uno contro l'altro per ottenere un posto nella finalissima. Il primo concorrente a diventare finalista di Amici 2022 è stata Sissi che ha vinto al ballottaggio con Alex scelta dai giudici come prima finalista. A questo punto è iniziata la seconda manche che ha visto sfidarsi i ballerini. Tra loro, il primo a finire in finale è Michele, il ballerino della Maestra Celentano.

Alla fine della seconda manche c'è stato ancora una volta il divertente siparietto che vede esibirsi i professori con il guanto di sfida che in questa ottava puntata ha visto i professori esibirsi in un medley musicale per cercare di vincere la gara. Se i Cucca-Todo si sono divertiti ballando con precisione e grinta, i Zerbi-Cele si sono superati con un travestimento divertentissimo. I due, infatti, si sono vestiti da Albano e Romina prima e da Renato Zero poi. A vincere, però, sono stati i Cucca-Todo.

La terza manche, invece, ha visto di nuovo i cantanti scendere in campo e dopo le varie esibizioni di Alex, Albe e Luigi dove ognuno si è portato a casa un punto, i giudici hanno dichiarato come terzo finalista di Amici, Luigi.

Restano in ballo due cantanti e due ballerini. Alex, Albe, Serena e Dario, infatti, sono stati protagonisti dell'ultima sfida per decretare gli ultimi due eliminati e di conseguenza gli ultimi due finalisti di Amici decisi dai giudici che hanno votato le loro esibizioni con punteggi da uno a dieci.

Le lacrime di Dario per il commento della Maestra Celentano

In questa puntata di Amici, Dario ha subito un momento di crisi a causa di una lettera della professoressa Celentano mandata per un guanto di sfida contro Michele, dove la maestra di classico, per l'ennesima volta, ha criticato il ballerino definendolo saccente e di scarso talento. A questo punto è iniziato un duro confronto tra la Celentano e Veronica Peparini che ha difeso con le unghie e con i denti il suo allievo ma Dario non è riuscito a trattenere le lacrime vinto da un momento di crollo emotivo per le continue critiche ricevute. Alla fine, a far tornare un po' di tranquillità nel ballerino è stata Maria con parole di conforto.

Gli ospiti: c'è ancora Nino Frassica e Marco Mengoni

Gli ospiti di questa ottava puntata di Amici sono l'ormai veterano Nino Frassica che è tornato con il suo appuntamento fisso del talent della terza età e, a grande sorpresa, è arrivato sul palco di Amici anche Marco Mengoni. Il cantante trentatreenne di Ronciglione presenterà a tutti il suo nuovo singolo No Stress, scritto a quattro mani dallo stesso Mengoni con Davide Petrella e prodotto da Zef. Si tratta di una canzone leggera e movimentata che apre il nuovo album dell'artista.

Chi è stato eliminato nella semifinale

Dopo tre accesissime manche per decretare i finalisti di questa edizione di Amici sono finiti al ballottaggio Albe, Alex, Serena e Dario. Tra loro l'eliminato dalla giuria è stato Dario mentre gli ultimi finalisti di Amici 2022 sono Alex, Albe e Serena. Si tratta della prima volta che Amici ha sei finalisti ma avendo Serena e Albe ricevuto lo stesso punteggio dai giudici sono finiti a parimerito alla finale.

Maria De Filippi, però, gli ha fatto uno scherzo facendogli credere che solo uno di loro avrebbe avuto la maglia e dovevano essere loro a decidere. Albe avrebbe dato la maglia a Serena ma alla fine l'hanno ricevuta tutti e due.