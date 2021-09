I titoli da non perdere questa settimana su Netflix

Torna anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix. La piattaforma di streaming digitale più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare nuovi titoli in questo mese di settembre e, se ci sono diverse serie di punta che, in questo mese, lasceranno Netflix per sempre, ce ne sono altrettante che entreranno nel catalogo proprio in questi giorni a venire. Se non sapete cosa guardare in questa nuova settimana che va dal 27 settembre al 3 ottobre 2021, ecco qualche consiglio sui prodotti (seriali e non) più promettenti di questa nuova settimana seriale.

Tra tutti i nuovi titoli della piattaforma, abbiamo selezionato tre highlight dal nuovo thriller psicologico L'uomo delle castagne all'attesissimo documentario su Britney Spears, fino a passare per Maid, la nuova serie drammatica sulla vita di Stephanie Land.

Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutto ciò che c'è di nuovo su Netflix questa settimana da non farsi scappare.

Il documentario Britney vs Spears sulla popstar americana

Manca solo un giorno all'uscita dell'attesissimo documentario sulla battaglia legale di Britney Spears. Cantante, performer, popstar di successo internazionale, chi non conosce la Spears? Ma se tutti hanno un'immagine iconica dell'interprete di Baby one more time, in pochi conoscono il lato oscuro della sua vita privata tra battaglie infinite contro la tutela legale di suo padre per raggiungere la libertà. Con anni di lavoro investigativo, interviste esclusive e nuovi documenti, il nuovo lungometraggio di Netflix dipinge un ritratto completo della traiettoria della pop star da ragazza della porta accanto a donna intrappolata dalla fama, dalla famiglia e dal proprio status legale. Mostra la vita di Britney senza utilizzare le immagini traumatiche che l'hanno definita in precedenza. La regista Erin Lee Carr (How To Fix a Drug Scandal, Dirty Money) e la giornalista Jenny Eliscu lavorano per approfondire la storia intricata della tutela che esiste da oltre 13 anni. Il film intreccia una sequenza temporale scioccante di vecchi e nuovi giocatori, incontri segreti e dietro le quinte di Britney che combattono per la propria autonomia. Messaggi di testo e un messaggio vocale, nonché nuove interviste con i giocatori chiave, chiariscono ciò che Britney stessa ha attestato: la storia completa deve ancora essere raccontata. 94 minuti di puro intrattenimento ed emozioni. Da non perdere.

Il nuovo thriller psicologico L'uomo delle castagne

Ebbene sì, cari amanti dei thriller psicologici, questa settimana Netflix è pronta a regalarvi un nuovo titolo che si prospetta molto interessante. Dall'ideatore di The Killing, infatti, arriva L'uomo delle castagne, una serie danese che porta avanti la grande tradizione dei noir nordici. L'uomo delle castagne è tratto dal romanzo d'esordio dello scrittore premiato Søren Sveistrup, tradotto in 28 lingue e pubblicato in 50 paesi e racconta una storia ambientata in un tranquillo sobborgo di Copenaghen, dove in un parco giochi in una ventosa mattina di ottobre la polizia fa una scoperta macabra: una giovane donna brutalmente assassinata e senza una mano. Accanto al corpo, un omino fatto di castagne. Il caso è assegnato all'ambiziosa giovane detective Naia Thulin (Danica Curcic) e al suo nuovo partner Mark Hess (Mikkel Boe Følsgaard). La coppia ben presto scopre sull'oggetto una prova misteriosa che lo collega a una ragazza scomparsa un anno prima e creduta morta, la figlia della politica Rosa Hartung (Iben Dorner). Sei episodi pieni di intrighi, misteri e brivido, assolutamente da non farsi scappare.

La nuova serie drammatica sull'autobiografia di Stephanie Land, Maid

Passiamo all'ultimo consiglio seriale di questa settimana, si intitola Maid ed è una serie drammatica ispirata alla vita di Stephanie Land, raccontata nell'autobiografica "Donna delle pulizie. Lavoro duro, paga bassa e la volontà di sopravvivere di una madre", entrata nella classifica dei bestseller del New York Times. Questa nuova serie Netflix racconta la storia della madre single Alex che, scappata da una relazione violenta, si dà da fare come addetta alle pulizie per sbarcare a malapena il lunario e fa di tutto per non rimanere senza casa nella speranza di dare alla figlia Maddy un futuro migliore. Narrata attraverso la voce tanto commovente quanto divertente di una donna disperata ma determinata, questa serie è un'esplorazione cruda e motivante della forza di una madre.