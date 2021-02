Barbara d’Urso a Mara Venier, l'appello in diretta tv: “Vieni a farti fare un’intervista da me”

(A Pomeriggio 5 il servizio su Mara Venier e l'appello di Barbara d'Urso all'amica)

La richiesta è arrivata chiara, schietta e diretta, a margine di un lungo servizio trasmesso nell’ultima puntata di Pomeriggio 5 dedicato interamente a Mara Venier e all’amore per Nicola Carraro: “Devi assolutamente venire a farti fare una d’Urso intervista da me. Poi io vengo da te a farmi fare la Venier intervista. Urgente! Ma che meraviglia”, ha esclamato Barbara d’Urso rivolgendosi all’amica, protagonista delle immagini che hanno ricordato la sua partecipazione a Domenica Live nel 2015.

L’occasione per l’appello alla collega è stata la terribile fake news circolata in queste ore sulla morte di Nicola Carraro che ha causato tanto dispiacere a tanti: “Mara e io ci siamo scritte e mi ha detto di quanto è arrabbiata perché hanno scritto delle cose non vere su Nicola, il suo amatissimo marito. Lei e Nicola adesso mi stanno guardando e li saluto. Nicola un bacio grande, ti hanno allungato la vita!”, ha aggiunto la conduttrice.

Al momento Mara Venier non ha risposto all’invito dell’amica, ultimamente tanto citata a ‘Domenica In’ per un’imitazione ormai divenuta un cult: “C’è il mio clone… Rido ogni domenica! Io e Mara ci scriviamo”, le parole di Barbara. E chissà che la replica non arrivi proprio in diretta tv dal salotto di Rai Uno…

La fake news sulla morte del marito di Mara Venier (che sta benissimo!). E la nostra @carmelitadurso la invita per una d'Urso-intervista top! #Pomeriggio5 pic.twitter.com/BLmhmK7HjP — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) February 25, 2021

Barbara d’Urso, Mara Venier e la presunta rivalità tra le due colleghe

Di una certa rivalità tra Barbara d'Urso e Mara Venier si è iniziato a parlare quando è partito uno 'scontro catodico' a colpi di concorrenza. Fino al 2018, infatti, Barbara era regina incontrastata degli ascolti della domenica pomeriggio con Domenica Live, per poi essere sorpassata dalla collega tornata al timone di Domenica In. Adesso però le incomprensioni sembrano essere definitivamente superate, come confermato anche dagli auguri di compleanno che Barbarella ha inviato a Mara Venier durante la sua diretta tv. “Oggi il caffeuccio lo prendo con Mara Venier. Mara oggi compie 70 anni. Sei una gnocca, lo sai! Un bacio grande”, il suo messaggio. Insomma, se ascia di guerra c’è stata, adesso pare proprio definitivamente sepolta e non resta che aspettare per vedere di ritrovarle di nuovo insieme, come due care vecchie amiche.