Bruno Vespa sbrocca in diretta ad Amadeus. Il video fa il giro della rete

Amadeus chiude la puntata in ritardo e Bruno Vespa si spazientisce. E' quanto accaduto ieri sera su Rai Uno in occasione della staffetta tra Sanremo Giovani e Porta a Porta: il conduttore del prossimo Festival di Sanremo ha ultimato lo show con mezz'ora di ritardo e l'altro non gliele ha mandate a dire, mettendo su un siparietto che ha fatto presto il giro dei social.

L'invettiva di Bruno Vespa contro Amadeus

L'attacco di Bruno Vespa è arrivato ad inizio puntata. Neanche il tempo del 'buonasera', che il patron del talk show è partito con la sua invettiva: "Devo scusarmi con il pubblico di Porta A Porta - ha dichiarato - perché questo programma spesso va in onda molto tardi e spesso qualcuno se ne lamenta, ma ci sono programmi più importanti del nostro che finiscono tardi e ce ne facciamo una ragione. Il programma che ci ha preceduto stasera doveva essere di importanza eccezionale perché ci ha spinto fino a quest’ora. Vi chiedo quindi scusa se c’ha spinto ad un’ora così tarda da essere perfino inconsueta per noi che andiamo in onda sempre tardi". Al momento Amadeus non ha replicato attraverso i suoi canali ufficiali.

Inutile sottolineare come la rete si sia scatenata di fronte al succoso siparietto: meme e tweet hanno ironizzato sulla maretta tra i due uomini di Rai Uno.

Il 'precedente' Morgan

L'attacco di Bruno Vespa ad Amadeus non è stato certo l'unico fuoco che il conduttore di Sanremo si è ritrovato a schivare ieri sera, anzi: Ama si è trovato nel mirino del cantante Morgan, che lo ha accusato di averlo escluso prima dal cast del prossimo Festival di Sanremo 2021 (QUI i nomi dei cantanti che calcheranno il palco dell'Ariston) e poi dalla giuria. Lui ha replicato che il motivo dell'esclusione è stato dovuto ad un "comportamento inaccettabile".

In basso, il video di Bruno Vespa contro Amadeus