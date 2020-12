Sanremo 2021, chi sono i 26 Big in gara

Sono 26 i cantanti che parteciperanno alla 71esima edizione del Festival di Sanremo, in programma al Teatro Ariston dal 2 al 6 marzo 2021, nella categoria Big. Due in più rispetto allo scorso anno, come ha fatto sapere Amadeus pochi giorni fa, anticipando anche che saranno 10 le donne in gara e che la presenza dei giovani è molto alta, così come la qualità.

Il direttore artistico annuncerà i nomi dei cantanti - scelti tra quasi 300 proposte - giovedì 17 dicembre durante la finale di Sanremo Giovani, in onda su Rai1 dalle 21.30. Today seguirà la serata e aggiornerà qui la lista in tempo reale. Al Casinò di Sanremo, dove ci sarà la diretta, saranno presenti tutti gli artisti selezionati che sveleranno il titolo della loro canzone.

Il toto-nomi

Secondo le prime indiscrezioni, tra i cantanti che hanno presentato una canzone ci sono anche Giacomo Celentano - figlio di Adriano Celentano e Claudia Mori - e Claudio Lippi, ma tra gli aspiranti festivalieri ci sarebbero anche Fedez, Bugo, Francesco Renga, Malika Ayane, Max Gazzè, Loredana Bertè, Arisa, Gaia, Fulminacci, Irama, Noemi, Ermal Meta, Leo Gassmann, Di Martino-Colapesce, Casale-Di Michele-Nava, Maneskin, Arisa, Francesca Michielin, Ghemon, Aiello e Annalisa. Molti di questi nomi sono entrati nella rosa dei papabili. Sembra, inoltre, che altre buone canzoni siano arrivate ad Amadeus nelle ultime settimane e qui si fanno i nomi di Michele Bravi, Rocco Hunt, Luca Carboni e Federico Rossi (metà del duo Benji & Fede). Non mancano all'appello rappresentanti dell'indie come Calcutta e Gazzelle.