Deep Water, su Prime Video il film thriller erotico con Ben Affleck e Ana de Armas

Si prospetta un inizio di primavera bollente per gli abbonati di Prime Video: in arrivo, infatti, un nuovo (dopo il recente The Voyeurs) film thriller erotico con la star hollywoodiana Ben Affleck, che abbiamo visto sempre su Prime con The Tender Bar, e l'attrice cubana Ana de Armas (Cena con delitto - Knives out), diretti dal regista britannico Adrian Lyne. Ecco tutte le informazioni e il trailer del film, dal titolo Deep Water - Acque profonde.

Quando esce Deep Water su Prime Video

Deep Water sarà disponibile dal 18 marzo su Prime Video in Italia e nel mondo (esclusi Stati Uniti, dove uscirà su Hulu, Cina, Russia e Medio Oriente). Inizialmente era previsto che il film uscisse in Italia al cinema a gennaio, ma Amazon ha acquisito i diritti di distribuzione.

Di cosa parla il film Deep Water

Basato sull'omonimo romanzo di Patricia Highsmith, Deep Water è il primo film diretto da Lyne 20 anni dopo il successo mondiale delle sue precedenti pellicole, tra cui Proposta indecente, Infedele e Attrazione fatale.

Ben Affleck e Ana de Armas interpretano Vic e Melinda Van Allen, un'influente coppia di New Orleans il cui matrimonio sta cedendo sotto il peso di risentimenti, gelosie e sospetti. Man a mano che le provocazioni e i giochi psicologici che i due infliggono l'un l'altra aumentano, la situazione si trasforma velocemente in un gioco mortale fra gatto e topo e i flirt extra-coniugali di Melinda iniziano a sparire. Con le interpretazioni bollenti e complesse di Ben Affleck e Ana de Armas, e diretto da uno dei più rinomati registi del genere, Deep Water segna il ritorno dei thriller erotici con grandi star, che sin dall'inizio catturano l'attenzione degli spettatori senza lasciarli un attimo, man a mano che scoprono fino a che punto possono arrivare i protagonisti.

Il cast di Deep Water

Insieme a Ben Affleck e Ana de Armas, nel cast sono presenti anche Tracy Letts, Rachel Blanchard, Dash Mihok, Lil Rel Howery, Jacob Elordi, Finn Wittrock, e Kristen Connolly.

Il trailer di Deep Water

Ed ecco le immagini del video trailer ufficiale di Deep Water, in lingua originale con sottotitoli in italiano.