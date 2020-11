Mara Venier sul tutorial di 'Detto Fatto': "Sbagliamo tutti, ma onestamente è stato fuori luogo"

La polemica sul tutorial andato in onda martedì a 'Detto Fatto' - dove Emily Angelillo insegnava a fare la spesa in modo "intrigante" col tacco 12 - tiene banco da giorni e divide pubblico e addetti ai lavori. Se da una parte c'è chi condanna senza appello lo scivolone del programma di Rai2, dall'altra c'è invece chi sostiene si stia esagerando, vedendo in quel servizio nient'altro che uno spiritoso sketch. La Rai, intanto, ha sospeso il factual show condotto da Bianca Guaccero (che si è scusata sui social).

Il commento di Mara Venier

A commentare la vicenda anche Mara Venier, che ai microfoni di Rtl, ospite del programma di Massimo Giletti, ha detto: "A me fa ridere un po' questa situazione, forse hanno sbagliato la giornata, forse qualcuno poteva pensarci. Sbagliamo tutti, ma qui onestamente lo devo dire è stata una cosa fuori luogo, in un altro giorno questa cosa sarebbe passata con una risata, senza prendere questi provvedimenti".

Mara Venier su Alberto Genovese: "A me non frega niente di leggere chi c'era alle feste"

La conduttrice di 'Domenica In' ha detto la sua anche sul caso di cronaca che riguarda l'imprenditore Alberto Genovese: "Nel caso di Genovese e della ragazza stuprata, chi l'ha fatto va punito, ma c'è stato un grande eco perché c'erano nomi molto popolari e da un episodio drammatico ne viene fuori quasi un caso di costume. A me non me ne frega niente di leggere chi c'era alle feste, e non mi sembra neanche giusto mettere nei titoli i nomi di chi ci andava, se fossi stata io, a me non farebbe piacere. A me interessa sapere perché si comportava così, bisogna andare al cuore del problema".