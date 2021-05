"Barbara d'Urso fuori anche dalla domenica pomeriggio": l'indiscrezione bomba

Dopo aver anticipato la chiusura di Live- Non è la d'Urso a causa dei bassi ascolti, Dagospia lancia una nuova indiscrezione sul futuro di Barbara d'Urso. Stando a quanto riportato dal (sempre informatissimo) portale diretto da Roberto D'Agostino, la presentatrice napoletana potrebbe essere fuori anche dalla domenica pomeriggio di Canale 5, e dunque da Domenica Live, contenitore di cui è timoniera dal 2012.

Domenica Live chiude? Il retroscena



"Il passo successivo alla chiusura di Live - si legge sul sito - accennato da qualche settimana, sarebbe arrivato: Barbara D'Urso fuori anche dalla domenica pomeriggio. Domenica Live, tornato in onda con la versione allungata, sta ottenendo ascolti flop (tra il 10-12% domenica 2 maggio). Si lavora al dopo, sul cosa programmare e soprattutto su quali volti puntare".

La storia di Domenica Live negli ultimi anni è stata travagliata. La trasmissione è stata infatti leader di ascolti nella sua fascia fino al ritorno su Rai Uno della Domenica In di Mara Venier, che ha fatto invece il pienone di pubblico. Se fino al 2019 il programma andava in onda dalle 14 alle 18.45, lo spazio è stato poi accorciato dalle 17 alle 18.45, per poi tornare alla sua durata originaria solamente quest'anno. Gli ascolti però non sono tornati quelli di un tempo.

"Live chiude definitivamente"

Ma non è finita qui. Perché, stando ai rumors, e a differenza di quanto lasciato intendere da Barbara stessa, quella di Live non sarebbe una chiusura stagionale, "come più volte ripetuto dalle parti di Cologno Monzese", bensì "definitiva". La storia dello show di prima serata sarebbe dunque durata solamente due anni.

Si lavora dunque ai prossimi progetti professionali di d'Urso, che al momento continua a guidare il pomeriggio di Canale 5 dal lunedì al venerdì con Pomeriggio 5.