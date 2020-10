Maria De Filippi a 'Domenica In'

Il momento atteso da oltre un anno è arrivato. Maria De Filippi sarà ospite, su Rai1, della quinta puntata di 'Domenica In'. La conduttrice, intervistata dall'amica Mara Venier - che tanto si è battuta per averla nel suo programma - si racconterà tra carriera e vita privata. Il via libera è arrivato dopo il veto imposto nel 2019 dalla Rai, che bloccò l'ospitata dopo che la Venier, ospite ad 'Amici', invitò pubblicamente e in diretta tv la conduttrice di punta Mediaset, che le rispose subito di sì.

In studio anche l'attore Luca Argentero, che presenterà la fiction 'Doc - Nelle tue mani', in onda su Rai1 dal 15 ottobre con le quattro puntate che completeranno la prima stagione, interrotta a causa dell'emergenza coronavirus. Tra gli ospiti anche Renzo Arbore per sostenre la campagna sociale a favore della Lega del Filo d'Oro, oltre a ricordare l'indimenticabile Renato Carosone in occasione dei 100 anni dalla sua nascita con un omaggio musicale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Spazio all'informazione medico-scientifica con il Prof. Matteo Bassetti, infettivologo presso l'Ospedale San Martino di Genova, che fornirà alcuni aggiornamenti in merito al recente aumento dei contagi da Coronavirus in Italia. Per il talk dedicato alla quarta puntata di 'Ballando con le stelle', gli opinionisti in studio saranno: Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Alberto Matano e Amaurys Perez, mentre in collegamento ci saranno Alessandra Mussolini e Costantino Della Gherardesca coi rispettivi ballerini. La regia del programma è di Flavia Unfer.