Ballando, Selvaggia Lucarelli e Morgan si ignorano: interviene Milly Carlucci

Nessun secondo round e nemmeno nessun confronto tra Selvaggia Lucarelli e Morgan ieri sera a Ballando con le stelle. Dopo la bagarre della scorsa settimana, proseguita per giorni tra punzecchiate social e dichiarazioni infuocate in tv, i due si sono beatamente ignorati quando è stato il momento di commentare la performance del musicista con Alessandra Tripoli.

A voler chiarire, però, è stata Milly Carlucci, che dopo aver giustificato Morgan qualche giorno fa a Storie Italiane, adesso ci ha tenuto a prendere le difese dei suoi giurati, spesso al centro di critiche e polemiche: "La giuria di Ballando con le stelle è formata da varie figure. Un'esperta di ballo di fama mondiale e opinionisti, che comunque votano e il loro voto non può essere contestato". La conduttrice ha poi chiarito: "A volte dicono che facciamo determinate cose per gli ascolti. Non è così. I giurati di Ballando dicono tutto quello che pensano senza avere suggerimenti da nessuno. Noi facciamo intrattenimento".

A proposito della natura del programma, infine, ha ribadito: "Mi è capitato di vedere giurie alle quali gli autori suggerivano cosa dire. Qui non è così. Noi siamo qui per fare intrattenimento, se non sapessimo farlo nessuno di noi sarebbe qui stasera". E show must go on.

La lite tra Morgan e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle

La lite è scoppiata sabato scorso dopo la performance di Morgan, davanti al tavolo dei giudici. Carolyn Smith ha puntualizzato l'assenza di tecnica nei passi, ma a far perdere le staffe al concorrente è stato il commento di Selvaggia Lucarelli. "Io ho compreso il samba, ho fatto un atto di religione, anche se non ho eseguito i passi alla perfezione", ha ammesso Morgan. "Sei partito aggressivo? A me sembrava uno di quei balli di una tribù amazzonica dopo che ha leccato un rospo", le parole di Lucarelli; "Quelli che frequenti tu", la pungente replica; "E' un autogol, visto che mi hai frequentata" ha aggiunto la giudice che con Morgan ha avuto una relazione in passato: "Finalmente viene fuori Morgan. Sei capriccioso, pretenzioso e maleducato come sempre". "La Lucarelli è chiusa nell'idea di giudicare. E' evidente che non ha predisposizione per giudicare materie armonico-ritmiche. Perché lei è stonata e fuori tempo. Io sono un insegnante di musica" ha continuato il concorrente, difeso da Alessandra Mussolini entrata nel dibattito per sostenerlo. A quel punto Alessandra Tripoli ha provato a far capire alla giuria che Morgan si sta impegnando molto, ma lui ha continuato a inveire contro Selvaggia Lucarelli: "Per lei ci vuole l'interprete"; "Morgan stai esagerando" il commento finale della giudice.