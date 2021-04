Quando escono le altre puntate di "Lol - Chi Ride è Fuori" su Amazon Prime Video

Quando escono le altre puntate di "Lol- Chi ride è fuori"? È la domanda che si pongono gli italiani, allietati dalle peripezie dei comici nei giorni della Pasqua 2021 in zona rossa. Ebbene, l'attesa non sarà lunga: come comunicato ufficialmente da Amazon, infatti gli ultimi due appuntamenti con il comedy show saranno disponibili su Prime Video da giovedì 8 aprile. Due gli episodi mancanti (entrambi della durata di m'ezzora) e non quattro, come erroneamente annunciato da Fedez, conduttore del gioco, in una delle sue ultime Instagram Stories.

(Attenzione spoiler prime 4 puntate)

Eliminati nel corso delle prime quattro puntate i comici Angelo Pintus, Fru (del gruppo The Jackal) e lo stand up comedian Luca Ravenna. Ammoniti, al momento, Katia Follesa, Ciro (The Jackal), Lillo (del duo Lillo e Greg), Elio (ex frontman di Elio e le storie tese), Michela Girauld. Tutti insomma sono a rischio eliminazione tranne Frank Matano e Caterina Guzzanti, che per ora hanno resistito alla tentazione di ridere agli sketch dei propri colleghi.

Com'è noto, infatti, Lol è una sfida fra dieci comici professionisti che devono restare seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente a far ridere i loro avversari, per aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro che andranno ad un ente benefico scelto da chi vincerà.

Ad osservare questa esilarante gara comica dalla control room, un inedito arbitro e conduttore, Fedez, affiancato della co-host Mara Maionchi. Alla prima risata di uno dei comici, scatterà un cartellino giallo di ammonizione, seguito alla successiva, dal temuto cartellino rosso di espulsione dal gioco. Chi per ultimo rimarrà serio sarà il vincitore, e potrà donare 100.000 euro a un ente benefico di sua scelta.