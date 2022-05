Il video della rissa tra Mughini e Sgarbi al Maurizio Costanzo Show

(Qui sopra il video della lite tra Sgarbi e Mughini)

È andata in onda ieri sera la lite tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini. Le immagini mostrano come Mughini si sia alzato e abbia spintonato Sgarbi che a sua volta ha prima barcollato e poi è caduto a terra. Ad aiutarlo a rialzarsi Al Bano, mentre Giuseppe Cruciani ha separato i due che hanno continuato ad offendersi.

Le immagini quindi hanno contraddetto quanto affermato dal giornalista che rispondendo a Dagospia, che aveva pubblicato le foto dello scontro, ha dichiarato: "Tra noi due s’è solo trattato di diverse sfumature di pensiero e di parola, e semmai di tono della voce, quanto a qualcosa che mi pare attenesse alla guerra in Ucraina e ai suoi infiniti e drammatici annessi e connessi. Nient’altro che questo". Sgarbi, raggiunto dal Corriere, aveva invece sottolineato che lui è sì un noto "polemista verbale, ma mi fermo a quello, fosse anche per un senso estetico" e si è quindi detto esterrefatto: "È la seconda volta che, sempre lui, vuole passare alle mani (era successo nel 2019 a Stasera Italia, ndr)".

A scatenare lo scontro è stato un dibattito sulla Russia, Sgarbi è dalla parte degli artisti, atleti e personaggi dello spettacolo che non possono esibirsi, o gareggiare, in Europa. Per il critico d'arte si tratta di una forma di "fascismo dell'occidente".

Lo scontro tra Sgarbi e Mughini

Poco prima che Giampiero si alzasse per spingere Vittorio, il critico si era rivolto verso il giornalista esclamando "Ma calmati tu imbeci**e!". A queste parole Mughini si è alzato in piedi e si è avvicinano a Sgarbi che a sua volta si è alzato per poi finire a terra. A quel punto i toni si sono fatti sempre più accesi e Sgarbi ha iniziato ad urlare: "Violento mer*a umana, sei peggio di Putin!".

Al Bano al Corriere della Sera ha detto la sua sulla spiacevole vicenda: "Spiace vedere due uomini coltissimi che si azzuffano come fosse una rissa da bar di periferia. Alla fine il buon Costanzo ha cercato di mediare, ha detto “datevi un segno di pace”, nessuno dei due era d’accordo, ma in nome delle telecamere c’è stato un saluto con il pugno".