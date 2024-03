Una settimana intera di maltempo e allerte meteo: tre perturbazioni di fila sull'Italia

Da anni l'area del Monte Rosa aspettava una nevicata così copiosa. In Valle d'Aosta più di 6.000 persone sono isolate a causa del pericolo valanghe. Il maltempo preoccupa anche il resto d'Italia, sarà un lunedì di forti piogge, torrenziali in certe zone, e rischio frane: oggi in Piemonte ed Emilia-Romagna è allerta arancione, gialla in altre 15 regioni. Le previsioni non sono buone. Nel corso della settimana almeno tre distinte perturbazioni torneranno a interessare l'Italia con un nuovo carico di pioggia e neve fino al prossimo weekend (compreso).

Forte peggioramento in corso

Il maltempo non dà tregua all'Italia. La pioggia protagonista anche all'inizio della settimana, con un quadro meteo complesso per lunedì 4 marzo, con allerta arancione in zone del Piemonte e Emilia-Romagna. Nel dettaglio, in Piemonte l'allerta arancione per rischio idrogeologico scatta per Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Pianura piacentino-parmense. In Emilia Romagna, rischio idraulico segnalato per Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po. L'arrivo di una nuova perturbazione ha già determinato un evidente peggioramento delle condizioni meteo in particolare nelle regioni di Nordovest.

La neve, sulle Alpi, è tornata a cadere abbondante in particolare in Piemonte, con il rischio di valanghe più concreto che mai, come confermato dall'evento che si è verificato a Gressoney. Il rischio valanghe è concreto a causa delle temperature che si mantengono comunque relativamente miti.

❌ Una valanga ha bloccato la strada SR44 tra Gaby e Gressoney, in Valle d'Aosta.



Il Sindaco di Gaby comunica che non ci sono persone coinvolte. pic.twitter.com/EiCH3Jsts5 — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) March 3, 2024

Le previsioni per la settimana

Insomma, si va verso una settimana intera di maltempo. La pioggia non ha risparmiato nelle scorse ore in particolare Liguria, Toscana e Lazio, con i venti a spazzare il versante tirrenico. Le coste sono state investite da mareggiate, in Liguria segnalata anche un tromba marina nella zona di Finale Ligure. Secondo le previsioni, il maltempo si sposterà con pioggia anche verso il centro-sud. Nel corso di lunedì, i fenomeni assumeranno particolare intensità in Calabria, dove non sono esclusi temporali anche molto violenti, e su alcune zone della Sardegna.

L'inizio della settimana fa parte di un copione che, in base alle previsioni, non proporrà particolari variazioni sul tema. All'ondata di maltempo di lunedì 4 marzo seguirà una seconda perturbazione che si 'scaricherà' sull'Italia tra martedì 5 e mercoledì 6 marzo. La neve si farà vedere sulle Alpi, in particolare su Piemonte e Val d'Aosta. La pioggia cadrà copiosa al centro e, sugli Appennini, si annunciano nevicate da 800-1000 metri. Due giorni di calma piatta al Sud, in attesa però di nuova instabilità per il giorno 7. Dopo un break ridotto, infatti, ancora maltempo verso il weekend, con il terzo 'colpo' da venerdì in poi su buona parte d'Italia.

Il consiglio degli esperti è quello di restare aggiornati su previsioni e allerte meteo a livello locale nel corso di tutta la settimana.