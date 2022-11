Diramata l'allerta meteo: piogge, temporali, vento e anche neve

Prima neve sotto quota duemila metri sulle Alpi e temperature in netta discesa: arriva in Italia la prima perturbazione dal sapore veramente autunnale. La perturbazione atlantica domani venerdì 4 novembre attraverserà l'Italia da Nord a Sud sospinta da aria fredda groenlandese. Una "veloce" sventagliata artica che già domenica abbandonerà i nostri confini puntando l'Egeo ma porterà fenomeni anche intensi per via del forte contrasto termico con mari ancora surriscaldati dall'anomalia termica che abbiamo vissuto in uno dei mesi di ottobre più caldi di sempre.

Intanto dal pomeriggio di oggi giovedì 3 novembre il fronte freddo dal Nordovest innescherà via via piogge e rovesci sparsi su Alpi occidentali, Piemonte, Ponente Ligure, ovest Lombardia e alta Toscana. In serata si assisterà ad una netta intensificazione dei fenomeni al Nordovest, con fenomeni anche temporaleschi in Liguria, mentre i rovesci conquisteranno tutta lo Lombardia, ovest Emilia, oltre all'alta Toscana. Prime piogge in arrivo anche su Alpi orientali, alto Veneto e alto Friuli Venezia Giulia.

Allerta meteo Venerdì 4 novembre

Secondo l'ultimo bollettino meteo della protezione civile praticamente tutta Italia domani sarà soggetta ad allerta meteo, in particolar modo tra Piemonte e Lombardia, Trentino, alto Veneto e Friuli Venezia Giulia.

L’avviso prevede dalla sera di oggi, giovedì 3 novembre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte e Liguria, in estensione a Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Trentino, Friuli Venezia Giulia e Toscana. Dal mattino di domani, venerdì 4 novembre, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Basilicata e Calabria, specie sui versanti tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Attesi, inoltre, dal pomeriggio di oggi, venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, in successiva rotazione dai quadranti occidentali, su Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Marche, con mareggiate lungo le coste esposte.

Passati gli effetti del vortice di origine atlantica che fino alla fine settimana si attarderanno sulle regioni meridionali, la pressione tornerà ad aumentare e il tempo tenderà gradualmente a stabilizzarsi. L'inizio della prossima settimana sarà caratterizzato solo da una residua instabilità al Sud, con la possibilità di qualche ultimo rovescio in esaurimento. Sul resto d'Italia invece il rinforzo dell'anticiclone determinerà condizioni più stabili.

Passata la metà della settimana l'anticiclone sembrerebbe intenzionato a posizionare i suoi massimi sull'Europa centro-settentrionale, dove le condizioni si mostrerebbero stabili e in condizioni climatiche anche particolarmente miti.