Piogge e temporali, c'è allerta meteo: le regioni più colpite

Una nuova, forte, perturbazione è in arrivo sull'Italia, con piogge e temporali previsti da Nord a Sud. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo per domani, venerdì 10 novembre, anche per i rischi di natura idrogeologica come frane e alluvioni. La nostra penisola verrà infatti investita da un flusso di correnti di origine atlantica, all'interno del quale viaggiano perturbazioni in trasferimento da ovest verso l'Est-Europa: la situazione porterà delle novità con alcuni territori più colpiti di altri: vediamo cosa dicono le previsioni per capire dove pioverà di più secondo 3BMeteo e in quali regioni c'è allerta meteo.

Allerta meteo arancione e gialla per venerdì 10 novembre

L'avviso prevede dal pomeriggio di oggi, giovedì 9 novembre, piogge di forte intensità, con temporali e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 10 novembre, allerta arancione "per rischio idrogeologico" sulla Toscana nord-occidentale.

Come si vede dalla mappa estratta dal bollettino della Protezione civile, c'è anche allerta gialla sui restanti settori della Toscana, sull'intero territorio di Umbria, Lazio, Calabria e Sicilia, su parte di Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Puglia e Sardegna nord-occidentale.

Dove pioverà da venerdì 10 novembre

Secondo 3BMeteo, il meteo sarà instabile sull'estremo Nordest con piogge e rovesci anche temporaleschi sul Friuli Venezia Giulia ed entro sera, anche su coste venete e Romagna. Al Centro iniziali schiarite sulle coste tirreniche, mentre sarà nuvoloso sin dal mattino su zone interne, Umbria e Marche con piogge intermittenti.

In giornata instabilità in aumento su tutto il versante tirrenico con piogge e temporali più frequenti e intensi dapprima in Toscana e in serata anche su tratti del Lazio, con qualche piovasco in arrivo anche sull'Abruzzo.

Al Sud instabile al mattino sulle regioni peninsulari con piogge e temporali già presenti sul versante tirrenico, specie in Campania. In giornata qualche rovescio in estensione fino alla Calabria, specie tirrenica, mentre sarà più asciutto e soleggiato sul versante adriatico e su quello ionico. Poco o parzialmente nuvoloso in Sicilia. In Sardegna piogge e temporali dal pomeriggio sulle zone occidentali, in estensione verso est. I venti saranno tesi o forti da ovest-sudovest.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull'Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all'evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l'evolversi della situazione.

Segui Today anche sul nuovo canale WhatsApp