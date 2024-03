Temporali e allerta meteo: quanto dura l'ondata di maltempo

L'Italia ancora nella morsa del maltempo. Come specificato nell'ultimo bollettino della Protezione civile, per la giornata di oggi, domenica 3 marzo, è prevista l'allerta arancione per quanto riguarda l'Emilia Romagna, e allerta gialla in Lombardia, Piemonte, Sardegna, Veneto, Liguria, Toscana, oltre che in alcune zone del territorio emiliano.

Allerta meteo: le previsioni

Nel primo pomeriggio sono previste piogge, che dalle aree più a nord-ovest (province di Massa Carrara e Lucca) si estenderanno gradatamente al resto della regione. In serata possibili isolati temporali sulle zone costiere e sull’Arcipelago. Le piogge saranno più intense a nord-ovest; lungo la costa e sulle zone settentrionali. Sono attesa anche raffiche di vento di Scirocco fino a 90 km/h su costa e sull’Arcipelago e fino a 80-90 km/h sui crinali appenninici, i rilievi e le zone sottovento. Maltempo anche in Veneto e in Piemonte, con precipitazioni diffuse, anche intense. Forte peggioramento in Toscana, mentre entro sera sono attesi violenti rovesci anche su Lazio e Umbria. Temporali anche in Sardegna, con qualche episodio isolato su Campania e Sicilia occidentale.

Quanto durerà l'ondata di maltempo

Come spiegato dagli esperti di 3bmeteo, nella fase di maltempo iniziata lo scorso 22 febbraio, ha "cumulato in soli dieci giorni la quantità di pioggia che sarebbe dovuta cadere in due mesi". Ma quando tornerà il bel tempo? Purtroppo, la fase turbolenta che sta chiudendo questa settimana ci farà compagnia anche nella prossima. Il maltempo dovrebbe continuare anche nella giornata di domani, lunedì 4 marzo, anche se i fenomeni più intensi sono attesi per le giornate di martedì 5 e mercoledì 6, con le piogge che dovrebbero riguardare prima il Sud e poi le regioni del Centro-Nord. Le temperature scenderanno ancora, con la fase perturbata che potrebbe proseguire almeno fino al prossimo fine settimana.