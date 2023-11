Arriva l'estate di San Martino, ma il bel tempo dura poco

Tradizione rispettata o quasi. La cosiddetta "estate di San Martino" porterà stabilità sul fronte del meteo in questo inizio settimana, ma sarà una parentesi destinata a durare poco. Vediamo le tendenze meteo per i prossimi giorni secondo 3bmeteo.

La prima parte della settimana, da oggi lunedì 13 novembre, sarà caratterizzata da una "pausa anticiclonica" per l'Italia. Questo significa tempo più stabile, con rialzo delle temperature, ma non senza qualche disturbo.

Secondo gli esperti di 3bmeteo, le correnti occidentali a tratti tese con venti localmente forti tenderanno ad ammassare nubi lungo l'area tirrenica e soprattutto a ridosso dei primi contrafforti appenninici o anche lungo la costa nel caso dell'alta Toscana o del levante ligure, potrà esserci anche qualche pioggia. Fenomeni localizzati non sono esclusi anche sul basso versante tirrenico. Il sole sarà una prerogativa dell'estremo Sud soprattutto lato ionico e del versante adriatico.

Anche il Nord beneficerà di più sole, ma con foschie e nebbie localmente dense. Il balzo termico sarà più sensibile sulle Alpi occidentali e lungo l'Appennino dove le isoterme alla quota di 1500 metri potrebbero superare di gran lunga i 12°C e toccare persino i 16/18°C sull'Appennino meridionale. Un sopra media sarà registrato anche in pianura e lungo i litorali sia al Nord, contenuto, che al Centro-Sud in particolare lungo l'Adriatico dove molte località potranno rivedere massime fino a 22/23°C o persino superiori.

Nella seconda parte della settimana un impulso di aria fredda che lambirà anche la nostra Penisola. Il passaggio non dovrebbe essere particolarmente incisivo per noi, al momento i modelli propendono per un veloce transito di piovaschi e qualche temporale nella giornata di venerdì, prevalentemente lungo il versante orientale della Penisola. Di rilievo potrebbe essere la ventilazione che accompagnerà questo blando peggioramento. Le temperature dopo l'aumento dei giorni prevedenti dovrebbero ritornare nelle medie del periodo.

Cos'è l'estate di San Martino e perché si chiama così

Meteorologicamente parlando l'"estate di San Martino" rappresenta un periodo particolarmente mite e gradevole che arriva dopo una fase burrascosa di stampo autunnale. Quest'anno però durerà pochissimo.

La leggenda più diffusa vuole che, l'11 novembre, San Martino abbia incontrato un povero, nudo e infreddolito, mentre faceva una passeggiata a cavallo nei pressi della città di Amiens, in Francia. Il freddo era pungente e il Santo non esitò a tagliare in due il suo mantello per offrire un riparo anche al viandante. Il gesto sarebbe stato così apprezzato che, proprio mentre donava metà del suo mantello al povero, spuntò un sole caldo.

