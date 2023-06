Temperature in salita e caldo torrido, ma poi cambia tutto

Abbiamo dovuto superare la metà di giugno, ma adesso le previsioni meteo ci restituiscono l'immagine di un'Italia al caldo. Il grande caldo. Questo però non esclude la pioggia. Vediamo cosa accadrà da lunedì 19 giugno da Nord a Sud secondo gli esperti di 3bmeteo.

Da lunedì si apre una fase di bel tempo e caldo. Le temperature sono in netta risalita. Attese punte di 32/33° su Val Padana orientale, Puglia, Calabria e Sicilia. Fino a 34/35° sulle zone interne della Sardegna settentrionale.

Sole e ben tempo saranno le note dominanti anche per le giornate di martedì e mercoledì. Da giovedì però la situazione pare destinata a cambiare. La prima zona a risentirne è il Nordovest, con piogge e temporali localmente intensi in estensione a Lombardia e Triveneto. Venerdì 23 possibile nuovo impulso da nordovest con rovesci e temporali sul Triveneto ed Emilia Romagna, in estensione nel weekend al Centro-Sud. Temperature in calo venerdì a partire dal Centro-Nord. Si tratta però di una tendenza che potrebbe subire alcune modifiche nei prossimi giorni.

