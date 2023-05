Meteo, da domani cambia tutto: piogge e forti temporali, le zone colpite

Non ci sono buone notizie sul fronte meteo. Il tempo volgerà verso una lunga fase perturbata che abbraccerà gran parte della Penisola con pochissimi intervalli, secondo le previsioni degli esperti di 3bmeteo.com. Sta per iniziare una fase "che si vede di rado nel mese di maggio perché il tipo di circolazione avrà un'impronta dinamica più tipica degli scambi meridiani che si vedono in autunno", spiegano. Traduciamo il tutto in parole povere, o meglio in previsioni meteo più precise. Da mercoledì l'Italia resterà ostaggio di una circolazione di bassa pressione alimentata da correnti più fresche. Un vortice che si rinnoverà nei giorni mutando di poco la sua posizione. Ci sarà maltempo su gran parte del nostro territorio con occasione per rovesci, temporali, grandinate e locali nubifragi. I venti saranno forti, le temperature sotto la media.

Arriva il maltempo

La situazione è, come sempre, in evoluzione, ma le zone più colpite potrebbero essere quelle dell'estremo Sud, in particolare la Sicilia. Già da stasera il primo impulso fresco nord atlantico entrerà sul Mediterraneo. Piogge e temporali anche forti sono attesi in una prima fase al nordovest poi nell'arco della notte e nella giornata di mercoledì anche sul resto del nord, le regioni del centro e buona parte del sud. Mercoledì attesi fenomeni temporaleschi forti anche a carattere di nubifragio e localmente accompagnati da grandinate. Fenomeni intensi sono attesi anche sull'Emilia Romagna, probabilmente fino a fine giornata. Dovrebbero essere meno esposte le regioni di nordovest e la Sardegna.

Poi tra giovedì e venerdì, sempre secondo 3bmeteo.com, l'area di bassa pressione si colmerà leggermente ma riuscirà ancora a portare instabilità sull'Italia soprattutto centro settentrionale con altri temporali, meno diffusi ma localmente ancora di forte intensità specie nelle ore centrali. Il Sud in queste due giornate dovrebbe risentire di tempo più asciutto.

Weekend con la pioggia

Per il prossimo weekend è già possibile prevedere diffuse condizioni di maltempo: sabato una certa instabilità potrebbe essere presente sin dal mattino al nord e all'estremo sud per l'azione congiunta di due fronti che poi andranno a unirsi nel pomeriggio per rinvigorire tutta la configurazione depressionaria. Dal pomeriggio quindi il maltempo potrebbe essere diffuso e vedere piogge e temporali un po' su tutta la Penisola. Nella giornata di domenica in prima linea con rovesci e temporali potrebbero esserci le regioni centro settentrionali e la Campania mentre l'estremo sud potrebbe essere meno interessato da fenomeni. Anche domenica sarà concreto il rischio di locali nubifragi.