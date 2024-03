Weekend di maltempo: pioggia, vento e rischio valanghe

Ci aspettano giornate scandite dal maltempo. Quello di oggi, 9 marzo, sarà un sabato all'insegna della pioggia da Nord a Sud. Stesso scenario domani, domenica 10 marzo, con forti piogge e più che abbondanti nevicate sull'arco alpino.

Le previsioni meteo di sabato 9 marzo 2024

La Protezione civile ha diramato un'allerta gialla per 10 regioni: Liguria, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania e Puglia. L'allerta riguarda prevalentemente il pericolo di temporali. Su Veneto ed Emilia ci sono anche aree a rischio idraulico.

Temperature in lieve calo al Sud, stabili o in lieve aumento al Centro-Nord. Venti moderati a tratti forti meridionali con mari molto mossi.

E in alcune regioni c'è il rischio di valanghe. Il Centro funzionale della Regione Valle d'Aosta ha diramato un bollettino di allerta gialla valido nel sud est del territorio regionale. Nelle tre valli del Gran Paradiso, nella valle di Champorcher e nelle due valli del Monte Rosa saranno possibili - si legge nel bollettino - "medie e grandi valanghe prevalentemente in zone non antropizzate o fenomeni noti per elevata frequenza".

Allerta gialla per rischio valanghe anche in Piemonte, in particolare sulle Alpi settentrionali e meridionali. A emetterla, l'Arpa, l'Agenzia regionale di Protezione ambientale. La quota delle nevicate sarà mediamente sugli 800-1000 metri con valori localmente inferiori sul Cuneese, intorno ai 600-700 metri nella tarda serata odierna, in ulteriore calo sui 400-500 metri a fine giornata di sabato e prime ore di domenica.

Le previsioni meteo di domenica 10 marzo 2024

Secondo gli esperti di 3bmeteo per domani, domenica 10 marzo, il Nord sarà sott'acqua al mattino con piogge diffuse, anche forti e a carattere di rovescio o di temporale. Neve copiosa sulle Alpi dai 700/1100 metri. Nel corso del pomeriggio migliora al Nordovest e su Emilia occidentale, poi entro sera anche su media e bassa Lombardia, resto dell'Emilia e Romagna. Al Centro, maltempo sulle regioni tirreniche con rovesci e temporali, localmente anche intensi. Neve in Appennino a quote medio alte. Al Sud meteo instabile in Sardegna con rovesci e temporali intermittenti, nubi sparse e ampie schiarite altrove fino al pomeriggio. In serata peggiora in Campania con rovesci e temporali.

Temperature in aumento al Sud e medio Adriatico, in calo al Nord. Lo scirocco sferzerà le nostre coste con raffiche fino a 80km/h provocando anche alcune mareggiate.