Arrivano i temporali: dove fare attenzione oggi

Netta inversione del meteo su parte della Penisola: al Nord è tornata la pioggia. Temporali intensi sono stati registrati tra medio-basso Piemonte, Piacentino e Cremonese con grandine e raffiche di vento anche superiori ai 60-70km/h. Il maltempo ha anche causato danni: a Saluzzo (Cuneo) si segnalano alberi abbattute e auto danneggiate da chicchi di grandine anche di diversi centimetri di diametro. Piggia anche in Trentino Alto Adige, alto Veneto e alto Friuli.

Come spiegano gli esperti di 3bmeteo.com, in mattinata la pioggia si è spostata sull'alto Adriatico, in particolare tra Veneziano, costa friulana e sulla Venezia Giulia. "Si tratta comunque - dicono - di precipitazioni localizzate, spesso di breve durata, che certamente non risolvono il grave deficit idrico di cui soffriamo, ma è già qualcosa e in alcuni casi ha anche favorito un primo, pur parziale, smorzamento della canicola. Per ora invece meno coinvolto il Centrosud, se non focolai temporaleschi occasionali in Appennino e al più qualche nube di passaggio".

Il maltempo toccherà nelle prossime ore anche il Centro: in particolare Toscana interna, Umbria, aree interne di Marche e Abruzzo (isolati piovaschi non esclusi entro sera in prossimità della costa).

Per quanto riguarda il Nord, secondo 3bmeteo, entro il pomeriggio nuovi focolai temporaleschi sparsi prenderanno vita su Alpi, Prealpi, pedemontane e in generale sull'Emilia Romagna a partire dall'Appennino. Entro sera i fenomeni tenderanno a interessare, pur a macchia di leoparto, anche la Pianura Padana specie centro orientale. Tuttavia tra tarda sera e notte è atteso un impulso instabile più marcato in ingresso da oltralpe con rovesci e temporali sparsi in maggiore estensione sui settori di Nordovest. Data la presenza di aria molto calda accumulata in questi giorni, saranno possibili manifestazioni temporalesche talora violente, associate a nubifragi, improvvisi colpi di vento e/o grandine anche di grosse dimensioni.

Per la giornata di oggi, 26 luglio, la Protezione civile ha diramato l'allerta gialla per rischio temporali su Abruzzo; Emilia Romagna; Friuli Venezia Giulia; Lombardia; Marche; Piemonte; Trentino Alto Adige; Umbria e Veneto.

Le temperature saranno in lieve calo rispetto ai giorni scorsi, in particolare al Centronord, ma il clima si manterrà comunque molto caldo con punte di 34-36°C, anche superiori al Sud e sulle isole maggiori.