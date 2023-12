Weekend "artico" con pioggia e neve a bassa quota

Il primo weekend di dicembre si annuncia all'insegna del freddo con pioggia, neve e forti raffiche di vento. È l'effetto del vortice ciclonico alimentato da correnti molto fredde di estrazione artica che arriva sull'Italia.

Secondo 3bmeteo, la giornata di sabato 2 dicembre è dominata dall'instabilità con piogge, rovesci e neve in calo fino a quote di collina la sera sul Nordest. Al Centro sono previsti temporali su Toscana, Umbria e Lazio. Fenomeni più isolati sull'Adriatico. Neve in calo in Appennino fino a 1300/1600 metri. Anche al Sud è attesa la pioggia con sulla Sardegna e l'area peninsulare tirrenica. I venti soffieranno in modo sostenuto e le temperature inizieranno un progressivo calo.

Domenica più soleggiata al Nord, con variabilità residua sull'Emilia Romagna e neve in Appennino fino a quote di bassa collina. Al Centro prosegue l'instabilità mentre al Sud, sono attesi temporali su Molise, Puglia e Basilicata. L'aria fredda che raggiungerà la Penisola nella giornata di domenica creerà anche le condizioni per delle nevicate fino a bassa quota o in pianura per l'inizio della settimana dell'Immacolata.

