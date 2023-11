Allerta meteo per la tempesta Ciaran: previsioni oggi e domani, le regioni più a rischio

Temporali, piogge intense e raffiche di vento fino a 100 km orari. Una nuova ondata di maltempo portata dalla tempesta Ciaran, che sta investendo il Nord Italia e si sposta verso il Centro. Per questo motivo per la giornata di oggi, giovedì 2 novembre, sono due le regioni per cui è stata diramata un'allerta rossa, Friuli Venezia Giulia e parte del Veneto. Allerta arancione in altre sei regioni e gialla in dieci.

Allerta rossa e arancione

Come riporta il bollettino diramato dalla Protezione civile, la perturbazione di origine atlantica determinerà un nuovo e sensibile peggioramento, con precipitazioni diffuse e persistenti su gran parte del Nord e sulla Toscana. Sono previste precipitazioni diffuse, anche persistenti e temporalesche, su Piemonte orientale, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana, in estensione a Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Come detto, l'allerta rossa per rischio idrogeologico relativa alla giornata di oggi riguarda quasi tutto il Friuli Venezia Giulia e su parte del Veneto, mentre quella arancione coinvolge l'Emilia- Romagna orientale, la Liguria orientale, la Toscana settentrionale, il Veneto Centro-meridionale, parte della Lombardia settentrionale, alcune zone del Friuli e delle province autonome di Trento e Bolzano. Una violenta ondata di maltempo che andrà a lambire anche le regioni centrali: allerta gialla nel resto dell'Emilia e in Lombardia, Toscana, Liguria e su Umbria, Lazio, ampi settori del Molise, parte di Piemonte, Abruzzo e Campania occidentale.

Arriva la tempesta Ciaran

Un peggioramento critico portato dalla tempesta Ciaran, con il Centro-Nord osservato speciale soprattutto tra le giornate di oggi e domani, venerdì 3 novembre. Come confermato dagli esperti di 3bmeteo, le regioni settentrionali saranno le più colpite: "Le zone più a rischio sono: la Liguria centro orientale soprattutto le zone a ridosso dell'Appennino. L'Emilia centro occidentale anche qui soprattutto l'area appenninica. La Lombardia, i settori medio alti soprattutto centro orientali. Il Trentino alto Adige in particolare la provincia di Trento. Il Veneto soprattutto Bellunese, Prealpi e pedemontane. Il Friuli Venezia Giulia soprattutto settore settentrionale fino alle zone pedemontane".

In tutte queste aree le precipitazioni saranno abbondanti: si potrebbero superare i 150/200mm, sull'alto Friuli anche oltre i 200/250mm. Per quanto riguarda le zone centrali la più colpita sarà la Toscana, in particolar modo le aree a ridosso dell'Appennino. Piogge intense anche in Umbria e sul Lazio, mentre su Marche e Abruzzo le precipitazioni saranno inferiori. Al Sud le regioni più esposte saranno la Sardegna, la Campania, il Molise e la Calabria tirrenica, ma con un impatto decisamente inferiore rispetto al resto dello Stivale.

Segui Today anche sul nuovo canale WhatsApp