La tempesta di sabbia sull'Italia

Nelle ultime ore il cielo su alcune zone dell'Italia appare offuscato, quasi "sporco", con l'azzurro che ha lasciato spazio a tonalità più chiare, tendenti al giallo. Il motivo? Con la prima ondata di caldo è arrivata sullo Stivale anche una nube di sabbia proveniente dal deserto del Sahara, un pulviscolo di origine desertica che rischia continuerà a rendere il cielo lattiginoso.

Come mostrano le immagini in tempo reale di MeteoRed, le regioni più interessate sono quelle del Nord ovest, con Liguria e Lombardia completamente investite dalla sabbia, e le zone costiere di Lazio e Campania. Una particolare situazione ripresa nei giorni scorsi anche dal satellite Sentinel-3 di Copernicus, il programma di osservazione della Terra di Agenzia spaziale europea e Commissione europea.

Nell'immagine satellitare si vede il pennacchio di povere del Sahara che lambisce già le Regioni dell'Italia occidentale. Nelle prossime ore la nube si estenderà su gran parte della penisola "facendo apparire il cielo giallognolo o lattiginoso", spiegano gli esperti di Copernicus. Non si escludono neppure riflessi rossastri, specie in prossimità dell'alba e al tramonto, mentre per quanto riguarda le temperature, le massime potrebbero spingersi fino ai 34 gradi in alcune zone, mentre domani sono previsti picchi anche superiori ai 35 gradi.

