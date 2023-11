Tornano i temporali: le regioni a rischio

La pausa dal maltempo sta per terminare. Una perturbazione in arrivo dal Nord Atlantico sta per avvicinarsi all'Italia, portando un peggioramento graduale che inizierà già nelle prossime ore. Le prime avvisaglie arriveranno nella serata di giovedì 16 novembre e coinvolgeranno soprattutto il Nordovest, la Sardegna e l'alto Tirreno. Nella sua traiettoria da nordovest a sudest il fronte coinvolgerà in minima parte delle regioni settentrionali, ma si concentrerà soprattutto sul Centro-Sud peninsulare, con fenomeni anche intensi.

Quando tornano i temporali: le previsioni meteo

Piogge e precipitazioni sono attese su gran parte dello Stivale per la giornata di venerdì 17 novembre. Come confermano gli esperti di 3bmeteo, le piogge saranno deboli al Nord, con qualche fenomeno più consistente in Romagna. Neve sulle Alpi oltre i 1600m. I fenomeni più intensi riguarderanno le zone centrali, già dalle prime ore del mattino, con piogge e rovesci anche temporaleschi in Toscana e nel Lazio. Instabilità in aumento con il passare delle ore sulle zone interne e soprattutto su quelle adriatiche, con piogge e rovesci anche temporaleschi la sera, specie in Abruzzo.

Al Sud nubi e piogge già al mattino su Campania, Molise, Lucania e medio-alta Puglia, in intensificazione in giornata e in estensione entro sera fino a Calabria e Messinese. Il tempo dovrebbe mantenersi soleggiato in Sicilia, mentre in Sardegna le piogge dovrebbero arrivare soprattutto al mattino, per poi sparire con l'avanzare della giornata. Un'ondata di maltempo che dovrebbe esaurirsi con l'arrivo del weekend e la rimonta dell'anticiclone.

