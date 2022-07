Draghi in Algeria, non solo gas: tutti gli accordi presi oggi

Il presidente del Consiglio Mario Draghi è in visita di Stato in Algeria, nella capitale Algeri dove ha incontrato il presidente Abdelmajid Tebboune. L'impegno non è stato cancellato nonostante la crisi di governo, per la sua importanza strategica. La visita sarà però molto breve e si concluderà oggi stesso, in anticipo rispetto a quanto prefissato. Negli ultimi mesi i rapporti con l'Algeria, già storicamente positivi, si sono rafforzati, come testimoniato dalle numerose visite istituzionali: la visita di Stato del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a novembre 2021, l'altra visita ad Algeri del presidente del Consiglio Mario Draghi ad aprile scorso e, subito dopo, la visita di Stato del presidente algerino Abdelmadjid Tebboune in Italia.

"Questo Vertice ha confermato il nostro partenariato privilegiato nel settore energetico - ha detto Draghi - In questi mesi, l'Algeria è diventato il primo fornitore di gas del nostro paese. L'amicizia tra Italia e Algeria è essenziale per affrontare le sfide che abbiamo davanti, dalle crisi regionali alla transizione energetica. Vogliamo continuare a lavorare insieme per la prosperità delle nostre imprese e dei nostri cittadini, per il futuro del Mediterraneo".

Le nuove forniture di gas dall'Algeria

Draghi ha confermato che le forniture di gas dall'Algeria aumenteranno. Il paese africano ha sostituito la Russia come primo esportatore di gas in Italia: "Nei giorni scorsi la società algerina Sonatrach ha comunicato il prossimo rilascio di 4 miliardi di metri cubi di gas verso l'Italia, nell'ambito dell'accordo firmato con Eni ad aprile - ha sottolineato Draghi - Una accelerazione rispetto a quanto previsto ed anticipa forniture ancora più cospicue nei prossimi anni".

La Russia sta tagliando sempre più le forniture verso l'Italia e l'Europa e si pensa che il flusso di gas verrà azzerate del tutto in autunno. L'Italia, insieme agli altri paesi membri dell'Unione Europea, sta diversificando le sue fonti di approvvigionamento, sostituendo le quote della fornitura russa con altri partner. Dall'inizio della guerra in Ucraina, l'Algeria ha sostituito la Russia come fornitore più importante di gas del nostro Paese. Ora la quota algerina può ulteriormente aumentare, con un picco previsto di circa 30 miliardi di metri cubi all'anno.

In questo modo l'Algeria si è sostituita alle quote di gas importato dalla Russia, secondo la strategia di emancipazione delle forniture del governo dalle fonti energetiche russe. Se nel 2021 il gas importato dalla Russia pesava per il 40% sul totale, i nuovi accordi che ha stretto il governo italiano con l'Algeria, ma anche con Egitto, Repubblica del Congo e Angola, insieme ai tagli russi delle forniture, hanno fatto scendere questa percentuale: nei primi mesi del 2022, su 31,7 miliardi di metri cubi di gas importato, infatti, quello proveniente dall'Algeria costituisce il 30% del totale, a cui segue la Russia, al 26%.

Draghi in Algeria: non solo gas

Non c'è solo il gas nella visita di Draghi in Algeria: i due paesi puntano a rafforzare la cooperazione anche in altri settori. "Il vertice di oggi è anche l'occasione per riaffermare l'impegno di Italia e Algeria per la stabilità e per la prosperità del Mediterraneo, messe a dura prova dall'invasione russa dell'Ucraina" ha specificato Draghi nelle dichiarazioni al termine del vertice intergovernativo ad Algeri con il presidente Abdelmajid Tebboune.

Riferendosi alla guerra in Ucraina, Draghi ha ricordato che "l'Italia è da tempo impegnata in prima linea per sbloccare il transito di cereali dai porti del Mar Nero ed evitare una crisi alimentare catastrofica. Il governo italiano si è attivato subito per favorire un accordo tra Russia e Ucraina su questo tema" e che "Gli sviluppi dei negoziati in Turchia sono un segnale incoraggiante che va consolidato".

In più, il riferimento alla crisi libica: "Come ha ricordato il Presidente Tebboune, Italia e Algeria continuano a lavorare per la pace nel Mediterraneo, a partire dalla crisi libica e dalle difficoltà che affronta la Tunisia.

Sono certo sapremo dare un contributo decisivo alla stabilità di questi Paesi, nel rispetto della loro sovranità" le parole del presidente del Consiglio.

Tutti gli accordi firmati oggi tra Italia e Algeria

Questi gli accordi e i memorandum d'intesa siglati oggi ad Algeri, nel palazzo presidenziale, tra l'Italia e l'Algeria.