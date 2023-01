Elezioni regionali Lazio e Lombardia: gli ultimi sondaggi, chi è in vantaggio

Ci sono i primi sondaggi sulle prossime elezioni regionali in Lazio e Lombardia, dove c'è una data sicura (domenica 12 e lunedì 13 febbraio), in attesa di una certezza per Molise e Friuli Venezia Giulia. Secondo il sondaggio autoprodotto da Izi Spa e diffuso ai primi di gennaio, centrodestra e centrosinistra si spartiscono le due regioni più importanti: in Lombardia si conferma il candidato di destra Attilio Fontana e nel Lazio vince la sinistra con Alessio D'Amato.

Lo dicono le oltre mille persone che hanno risposto alle domande su quale candidato presidente e quale lista sceglierebbe, se si votasse oggi nella propria regione. Nessun vincitore assoluto dunque, anche se, chi potrebbe dirsi soddisfatto di entrambi gli esiti del voto è Fratelli d’Italia che, in piena linea con il trend nazionale, continua a essere il partito più votato dagli italiani, sia al nord che al sud. Si conferma così primo partito in Lazio come in Lombardia.

Elezioni regionali Lombardia, i sondaggi

In Lombardia si conferma il centrodestra e vince il presidente uscente Attilio Fontana. Majorino secondo. Non pervenuta Letizia Moratti, che ormai nella sua regione ha fatto all in e si gioca tutto: o vince o perde ed esce dalla politica che conta.

Attilio Fontana 43,2

Pierfrancesco Majorino 39

Letizia Moratti 17,8

La Lega però avrebbe ben poco da festeggiare perché in Lombardia, una delle regioni del nord, dove non a caso il Carroccio si è spaccato ai congressi, sarebbe comunque il secondo partito. Il primo resta quello di Giorgia Meloni, che sfiora il 30%.

Fratelli d'Italia 27,1

Lega 13,4

Forza Italia 7,6

Liste civiche (Fontana) 1,2

Nella sinistra lombarda il Movimento 5 Stelle va a rimorchio del Partito democratico che detta l'agenda.

Partito Democratico 17,5

Movimento 5 Stelle 8,3

Verdi/Sinistra 5,4

Liste civiche (Majorino) 2,7

La scelta di andare da soli con Letizia Moratti candidata presidente non sfonda e non entra neppure nella competizione per il Pirellone.

Azione/Italia Viva 10,3

Liste civiche (Moratti) 3,5

+Europa 3,4

Astensioni 26,2

Elezioni regionali Lazio, i sondaggi

Anche qui una riconferma, quella del centrosinistra con Alessio D'Amato ma di fatto oggi è testa a testa tra centrodestra e centrosinistra perché la forbice fra l’assessore alla sanità del Lazio e Francesco Rocca è strettissima: meno di un punto.

Alessio D'Amato (Donatella Bianchi vice-Presidente) 44

Francesco Rocca 43,2

Candidato Terzo Polo 6,3

Qui a essere traino del centrodestra è sempre il partito di Giorgia Meloni che supera il 30% e compensa il gap di voti persi da Forza Italia, che comunque stacca la Lega di meno di due punti.

Fratelli d'Italia 31,7

Forza Italia 6,9

Lega 5,3

Liste civiche (Rocca) 1,6

Il centrosinistra nel Lazio vincerebbe dunque con la grande coalizione che, a livello nazionale, Letta non è mai riuscito a costruire.

Partito Democratico 18,6

Movimento 5 Stelle 16,3

Verdi/Sinistra 3,9

+Europa 3

Liste civiche (D'Amato) 0,7

DemoS 0,5

Fuori dalla possibilità di governare Azione e le altre liste di centro e liberali.