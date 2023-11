Arriva un nuovo farmaco (per il diabete) contro l’obesità

Dopo il semaglutide che causa una perdita di peso paragonabile a quella osservata nelle persone che si sottopongono a interventi di chirurgia bariatrica, arriva un altro farmaco che può essere assunto per combattere l’obesità, il tirzepatide. La Food and Drug Administration (Fda) ha dato l’ok al Zepbound della ditta Eli Lilly, un nuovo farmaco contro l'obesità che darà del filo da torcere al concorrente diretto Wegovy a base di semaglutide, l’unico farmaco approvato sinora in grado di provocare in modo sicuro una sostanziale perdita di peso nelle sole persone affette da obesità.

Zepbound è già venduto in America come trattamento per il diabete con il nome Mounjaro, ma d’ora in poi potrà essere venduto anche a persone affette da obesità o a coloro che sono in sovrappeso e soffrono di una condizione correlata all'obesità, come le malattie cardiache. Secondo gli studi i pazienti che hanno utilizzato il tirzepatide nella sua dose più alta hanno perso in media il 18% del loro peso corporeo a fronte di una perdita di peso media del 15% del Wegovy, prodotto da Novo Nordisk.

L'obesità in America colpisce 100 milioni di persone. "Alla luce dell'aumento dei tassi di obesità e sovrappeso negli Stati Uniti l’approvazione odierna risponde a un’esigenza medica non soddisfatta", ha dichiarato il dottor John Sharretts, direttore della Divisione del diabete, dei disturbi lipidici e dell'obesità presso il Centro per la valutazione e la ricerca sui farmaci della Fda.

Segui Today anche sul nuovo canale WhatsApp