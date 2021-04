Hamilton centra la pole a Imola, Perez e Verstappen preparano l’attacco. Leclerc 4°

Il campione del mondo scatterà in pole position davanti alle Red Bull. Quarta posizione per il pilota monegasco della Ferrari, soltanto 11esimo Carlos Sainz

Grande sessione di qualifica nel Gran Premio dell’Emilia Romagna. Lewis Hamilton conquista il miglior tempo (1’14’.716) e riesce a precedere l’arrembante Sergio Perez, vicinissimo a 0.055, e da Max Verstappen, che è a meno di un decimo. Si annuncia una imperdibile battaglia al via della gara di domani.

F1 Imola, qualifiche: Leclerc 4°, Sainz 11°

Charles Leclerc riesce nuovamente a portare la Ferrari in una posizione importante. Il monegasco, visto il pacchetto attualmente a disposizione, massimizza il risultato e scatterà dal quarto posto, ben quattro posizioni davanti alla seconda Mercedes: Bottas è soltanto ottavo. Carlos Sainz, con l'altra Ferrari, scatterà dall'11esimo posto.

La faentina Alpha Tauri sorride per il quinto tempo di Pierre Gasly. Un bella soddisfazione per il pilota che l'anno scorso vinse il Gran Premio d'Italia a Monza. Il suo compagno di team, il giapponese Yuki Tsunoda che aveva ben figurato in Bahrain andando subito a punti oggi invece ha deluso.

Il giovanissimo giapponese, che è il primo millennial nella storia della F1, ha perso il posteriore ed è andato a sbattere contro il muro, al primo giro della Q1.

Scatterà dalla 17esima posizione Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), proprio alle spalle del compagno di team, Kimi Raikkonen. Diciottesimo Mick Schumacher che precede il compagno di team Nikita Mazepin (Haas). Domani sarà una gara da non perdere: un appuntamento da non perdere.

La griglia di partenza del Gp di Imola

1) Lewis Hamilton (Mercedes)

2) Sergio Perez (Red Bull)

3) Max Verstappen (Red Bull)

4) Charles Leclerc (Ferrari)

5) Pierre Gasly (AlphaTauri)

6) Daniel Ricciardo (McLaren)

7) Lando Norris (McLaren)

8) Valtteri Bottas (Mercedes)

9) Esteban Ocon (Alpine)

10) Lance Stroll (Aston Martin)

11) Carlos Sainz (Ferrari)

12) George Russell (Williams)

13) Sebastian Vettel (Aston Martin)

14) Nicholas Latifi (Williams)

15) Fernando Alonso (Alpine)

16) Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

17) Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

18) Mick Schumacher (Haas)

19) Nikita Mazepin (Haas)

20) Yuki Tsunoda (AlphaTauri)