Atalanta, la formazione anti Napoli è quasi fatta

Il countdown è quasi terminato, l’Atalanta domenica alle 15 affronta il Napoli di Spalletti. I tre punti in palio sono fondamentali per cercare di rimanere agganciati alla Juventus e magari rosicchiare qualche punto visto che i bianconeri se la vedranno con l’Inter. Il big match di Bergamo arriva dopo la sosta per le Nazionale, che questa volta non ha lasciato strascichi in infermeria per i bergamaschi. Il gruppo oggi ha lavorato quasi al completo, manca ancora solo Muriel che tornerà venerdì ma lo farà senza aver giocato mercoledì con la Nazionale.

Formazione Atalanta contro il Napoli: dubbi in attacco

Il colombiano è uno dei dubbi della formazione dell’Atalanta in vista del Napoli. Senza Zapata, ancora infortunato, è lui l’unico centravanti di ruolo ma tornando a soli due giorni dal Sudamerica e con il Lipsia da affrontare giovedì, è probabile che parta dalla panchina. L’attacco dovrebbe quindi essere leggero, con Boga vertice offensivo sostenuto alle spalle da Malinovskyi e probabilmente Koopmeiners ormai diventato trequartista a tutti gli effetti e ad oggi nettamente favorito su Pessina e Pasalic, anche se ha giocato con la Nazionale olandese in settimana.

Per il resto Gasperini non ha molti dubbi. In mezzo al campo giocherà la coppia De Roon-Freuler, mentre sulle fasce Zappacosta e Hateboer sono ormai i titolari, Maehle e Pezzella partiranno quindi in panchina. In difesa con Toloi ai box per infortunio, il terzetto davanti a Musso sarà composto da Demiral, Palomino e Djimsiti.

Tempo quasi scaduto, la sfida con il Napoli è un crocevia fondamentale per il campionato, anche per questo Gasperini non ha intenzione di affidarsi al turnover, il Lipsia è ancora lontano, a giovedì (calcio d’inizio alle 18,45) si penserà solamente a partire dal lunedì.