Lazio perfetta a Cagliari, nel segno di Immobile e nel ricordo di "Pino"

E’ la vittoria che cancella l’amarezza dell’uscita dall’Europa League e la beffa casalinga con il Napoli, è quella che permette ai biancocelesti di restare agganciati al treno delle pretendenti per un posto in Europa. La missione “sei punti” contro Cagliari e Venezia è cominciata per la Lazio nel migliore dei modi, soprattutto perché – al di là di quanto espresso dalla graduatoria dei rossoblu di Mazzarri – espugnare l’Unipol Domus ha significato piegare una delle squadre più in palla in questo inizio di 2022. Netta l’affermazione in Sardegna, un 3-0 che ha confermato i passi in avanti della formazione del “Comandante” Sarri, che nelle ultime cinque gare in serie A ha conquistato dieci punti (uno è sfumato in pieno recupero contro i partenopei): come il Sassuolo, uno in meno di Milan e Juventus.

In calce al tredicesimo successo in campionato, sono particolarmente evidenti le firme di Luis Alberto e Felipe Anderson. Il centrocampista iberico è arrivato al quarto centro stagionale, l’attaccante brasiliano ne ha uno in più ma soprattutto ha toccato quota 7 assist complessivi, mettendo lo zampino – in maniera determinante – proprio nel 2-0 timbrato dallo spagnolo. Poi, c’è ovviamente Ciro Immobile. Presenza numero 200 con la maglia della Lazio, e 143° gol che consente alla punta di Torre Annunziata di raggiungere Silvio Piola al primo posto nella classifica dei bomber più prolifici in Serie A nella storia del club. Nel massimo campionato l’attaccante biancoceleste è complessivamente a quota 175, a 13 centri di distanza da Signori, Del Piero e Gilardino che occupano gli ultimi gradini della top ten dei capocannonieri “all-time” di serie A.

Per avvicinare tale obiettivo, ma soprattutto per festeggiare davanti ai suoi tifosi il traguardo rappresentato dall’eventuale sorpasso a Piola, Immobile punta il posticipo di lunedì prossimo contro il Venezia. Gara che lo vedrà in campo, dopo lo spavento degli ultimi minuti di Cagliari quando uno scontro con Lovato aveva fatto temere un infortunio visto il dolore accusato dall’attaccante al costato. L’allarme però sembra rientrato, e il capitano potrebbe peraltro fare l’ingresso all’Olimpico lunedì sera con una fascia molto speciale, vale a dire di colore rosso, in omaggio a Giuseppe Wilson, capitano del primo scudetto laziale, scomparso ieri. La società ha annunciato che per la sfida con il Venezia all’Olimpico, verrà osservato un minuto di silenzio prima del fischio d'inizio e i giocatori disputeranno il match con il lutto al braccio per ricordare "Pino" Wilson. Ma la Lazio ha anche ufficializzato la richiesta alla Lega di dare a Immobile la fascia rossa, sostituendo in via del tutto eccezionale quella, omologata, fornita proprio dalla Lega in base all’articolo 11 del regolamento delle divise da gioco.