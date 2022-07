Calciomercato Juventus, non solo acquisti: possibile una cessione a sorpresa

Angel Di Maria, Paul Pogba e, forse, Nicolò Zaniolo. È una Juventus scatenata sul mercato in queste ore, con i bianconeri determinati a rinforzare sensibilmente la propria rosa in vista della prossima stagione. La Vecchia Signora, dopo gli ultimi due tornei chiusi al quarto posto, vuole infatti puntare con decisione allo scudetto, cercando, allo stesso tempo, di tornare protagonista anche in Europa. Le numerose (e ricche) entrate costringeranno però il club di Angelli a qualche cessione, con un nome a sorpresa che potrebbe lasciare Torino già nelle prossime settimane.

Juventus, Zakaria tra i cedibili

Tra i giocatori considerati cedibili dalla Juventus c'è infatti anche Denis Zakaria, centrocampista classe 1996 arrivato in bianconero lo scorso gennaio. Lo svizzero, prelevato dal Borussia Monchengladbach per 4,5 milioni di euro più 4,1 di bonus, maturati però soltanto in parte, non è infatti più ritenuto un elemento essenziale nello scacchiere di Allegri con l'arrivo di Paul Pogba. La sua cessione, inoltre, potrebbe permettere alla Vecchia Signora di mettere a bilancio una sostanziale plusvalenza, dato che il valore del giocatore, legato ai bianconeri da un contratto che scadrà solamente il 30 giugno 2026, è notevolmente aumentato in questi mesi.

Zakaria potrebbe anche essere utilizzato dalla Juventus come contropartita in alcune trattative, come quelle, ad esempio, che vedono per protagonisti Zaniolo e Morata, tornato all'Atletico Madrid al termine della scorsa stagione a causa del mancato riscatto bianconero ma nuovamente nel mirino di Paratici.