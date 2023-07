Calciomercato Milan, c'è l'offerta per Morata

L'obiettivo, in casa Milan, è chiaro: acquistare almeno un attaccante che possa andare ad affiancare Olivier Giroud. I rossoneri, dato l'addio al calcio di Zlatan Ibrahimovic ed il rendimento assolutamente insufficiente offerto nell'ultima stagione da Divock Origi ed Ante Rebic, entrambi in uscita, hanno infatti bisogno di rinforzare il proprio reparto offensivo. Tra i diversi profili sondati dalla dirigenza in queste settimane, uno più di altri, per vari motivi, sembra trovare il gradimento maggiore: quello di Alvaro Morata.

Offerta per Morata, Dia l'alternativa

Lo spagnolo, reduce da una stagione in cui ha realizzato complessivamente quindici reti con la maglia dell'Atletico Madrid, è gradito al Diavolo sia per caratteristiche (lo spagnolo può infatti ricoprire il ruolo sia di prima che di seconda punta, agendo all'occorrenza da vero e proprio regista offensivo) che per i costi non eccessivamente elevati. Tanto che il Milan, nelle scorse ore, avrebbe avanzato la prima vera e propria offerta: 12 milioni di euro per l'acquisto del cartellino dai Colchoneros e cinque milioni a stagione per quattro anni al giocatore. Morata, al momento, di milioni ne guadagna oltre 6, ma pur di tornare in Italia, dove ha vestito per due volte la maglia della Juventus, sarebbe pronto a ridursi l'ingaggio.

Sullo sfondo, poi, rimane la pista che porta a Boulaye Dia. L'attaccante senegalese, al suo primo anno in Italia, è riuscito subito a mettersi in luce realizzando ben sedici reti in campionato con la Salernitana. Sul giocatore, sul quale pende una clausola da 25 milioni di euro che sarà attivabile solamente a partire dal 20 luglio, si registra l'interesse anche da parte della Fiorentina, ma i rossoneri, in caso di affondo, potrebbe vantare dalla loro parte un appeal maggiore.