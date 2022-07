Calciomercato Monza, altra folle idea: c'è Cavani per l'attacco

È un Monza scatenato, quello protagonista in questi giorni in sede di mercato. I brianzoli, dopo aver chiuso per gli arrivi di Andrea Ranocchia, Alessio Cragno, Stefano Sensi, Andrea Carboni e Matteo Pessina, sognano un grande colpo in attacco, con l'obiettivo dichiarato di allestire una squadra capace di chiudere il torneo nella prima metà della classifica. Dopo i sondaggi effettuati nei giorni scorsi nei confronti di Mauro Icardi ed Edin Dzeko (sul quale si registra l'interesse anche di Juventus e Napoli), l'amministratore delegato Adriano Galliani ha messo nel mirino un altro pezzo da novanta: Edinson Cavani.

Monza su Cavani, la situazione

Cavani, già protagonista a lungo in Italia con le maglie di Palermo e Napoli, è attualmente svincolato dopo l'esperienza al Manchester United, formazione con la quale, nell'ultima stagione, ha segnato appena due reti in venti presenze fra campionate e coppe. L'uruguaiano, cercato nei giorni scorsi anche dalla Salernitana di Iervolino, viene ritenuto da Galliani un usato sicuro, perfetto per portare esperienza e qualità nel reparto offensivo della formazione di Stroppa. L'ad, nelle scorse ore, ha già sondato il terreno con gli intermediari dell'attaccante per capire la fattibilità dell'operazione. Cavani, al momento, si sarebbe preso ancora qualche giorno prima di prendere una decisione sul suo futuro.

Il Monza, nel frattempo, tiene ben aperti gli occhi anche su possibili alternative. Un profilo da tempo sul taccuino dei brianzoli è quello di Andrea Pinamonti, reduce da un'ottima stagione con la maglia dell'Empoli. Il costo del cartellino del giocatore, di proprietà dell'Inter, viene però ritenuto al momento eccessivo dal club di Silvio Berlusconi, che, nelle scorse ore, ha effettuato un sondaggio anche per Andrea Petagna del Napoli.