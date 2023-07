Calciomercato serie B, le trattative di oggi

Alza il volume la Cremonese: arriva il primo grande colpo grigiorosso di questo mercato, con l'acquisto ufficiale del "Mudo" Franco Vazquez, che lascia il Parma e sposa il progetto di Ballardini per ritentare la scalata alla serie A, anche con i suoi gol, a 34 anni suonati.

In serie B trattative serrate: tutti a caccia di gol e talento. E c'è anche chi rischia di perdere quello che ha in casa. Come il Cittadella, subissato di richieste per la sua stella, Mirko Antonucci. Il trequartista dei veneti, cresciuto nella Roma, dopo qualche ottima stagione al Tombolato è tornato a far parlare di sé tra gli addetti ai lavori: Eusebio Di Francesco - che lo ha fatto giocare anche in semifinale di Champions contro il Liverpool - lo vorrebbe a Frosinone, in serie A. Su Antonucci c'è anche il Bari, che dovrà sostituire Folorunsho. Occhio allo Spezia appena retrocesso, che potrebbe mandar via Verde e puntare su Antonucci.

Intanto a Bari si lavora anche su investimenti in ottica futura, che potrebbero anche interessare la sorella maggiore Napoli: i De Laurentiis hanno speso 10 milioni per prendere la stellina della Spal Matteo Prati, centrocampista di talento sbocciato con gli estensi nell'ultima stagione. La società partenopea chiuderà l'acquisto e girerà in Puglia il giovane mediano.

La prossima stella che potrebbe illuminare la B è Simone Verdi del Torino: il trentunenne piace al Como, che vorrebbe lottare almeno per un posto nei play-off. Aperte le trattative, si lavora sul prezzo e sugli stimoli dello stesso Verdi a giocare tra i cadetti.

Christian Gytkjaer e il ds del Venezia Filippo Antonelli faccia a faccia: c'è una bozza di accordo per un contratto biennale con opzione di ulteriore prolungamento. La firma arriverà in settimana. Coppia di vichingi in attacco in Laguna? Dipenderà da Pojhanpalo, che aspetta la serie A (Bologna?).

Rientrato al Galatasaray dopo una stagione a Pisa, il talento romeno Olimpiu Morutan potrebbe tornare di nuovo in Toscana. Il pericolo per il Pisa è rappresentato dall'offerta della Saudi Arabia Football Federation, che ha proposto al calciatore un ingaggio monstre.

Si lavora anche in difesa

La Reggiana scommette sulla rivincita di Manolo Portanova, che lascerà il Genoa. Dopo una lunga riflessione, viste le accuse di violenza sessuale di gruppo, la società rossoblu ha deciso di dare il via libera alla conclusione della trattativa. Dal punto di vista tecnico è un colpaccio per la B, ma il giocatore è fermo da sei mesi e dovrà ritrovare la sua miglior forma fisica.

La Ternana lavora su Valerio Mantovani, di proprietà della Salernitana. Gli umbri puntato all'acquisto a titolo definitivo, visto che il classe 96’ non dovrebbe rientrare nei piani dei campani. Sarebbe un ritorno per Mantovani: con le Fere la scorsa stagione, in prestito, trenta presenze e un gol.