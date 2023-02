Due dichiarazioni che possono essere l'ancora di salvataggio per la Sampdoria. La prima è di lunedì scorso "Mi piacerebbe rientrare nel mondo del calcio", la seconda di oggi sul Gazzettino "La Sampdoria è un club prestigioso". Parole che arrivano direttamente dalla bocca di Massimo Zanetti, proprietario della Segafredo e della Holding Massimo Zanetti Beverage Group e che sono una speranza per il club blucerchiato in grave difficoltà economica e sportiva.

La salvezza in campo è sempre più difficile dopo gli ultimi risultati, compresa la sconfitta interna con il Bologna, che hanno fatta scivolare la squadra ha meno otto dal quartultimo posto, quella a livello societario è legata alla cessione in tempi più brevi possibili. I giocatori hanno accettato il piano del CDA di rinunciare allo stipendio di dicembre in modo da dare la possibilità al club di pagare l'Irpef in tempo ed evitare la penalizzazione, un bel gesto che però non elimina la pesante situazione.

Cessione Sampdoria, Zanetti ci riprova: le ultime notizie

Serve un investitore che si faccia carico dei debiti accumulati nella disastrosa gestione Ferrero e acquisti la società il prima possibile con un piano serio di rilancio. Le dichiarazioni di Zanetti fanno sperare perché non sono solo parole, già nel 2020 l'ex presidente del Bologna aveva studiato il dossier Sampdoria e negli ultimi tempi ha avuto contatti con Banca Sistema a cui la società genovese si è rivolta per trovare una soluzione ai suoi problemi economici.

"E'ancora tutto da vedere" ha spiegato Zanetti che poi ha un po' raffreddato l'entusiasmo "C'è un aspetto da considerare, risalire dalla Serie B è difficile". Insomma l'interesse sembra reale, ma la sensazione è che la situazione sia ancora a livello embrionale. Nel frattempo la parte blucerchiata di Genova aspetta una soluzione e Zanetti avrebbe affidato la questione a Luca Baraldi, suo uomo di fiducia.