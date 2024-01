Coppa Italia, Juventus-Salernitana: formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Inizia l'avventura in Coppa Italia della Juventus. I bianconeri, reduci dal successo in campionato contro la Roma, ospiteranno giovedì 4 gennaio alle 21 all'Allianz Stadium la Salernitana di Filippo Inzaghi. Un match che gli uomini di Massimiliano Allegri, secondi in classifica a -2 dall'Inter capolista in serie A, vorranno far loro per poi spingersi il più avanti possibile nella competizione. La vincente della sfida, ai quarti, affronterà poi il Frosinone di Di Francesco, che ha espugnato il Maradona di Napoli con un clamoroso 0-4.

Juventus-Salernitana, le scelte di Allegri

Allegri, per la gara contro la Salernitana, si affiderà al classico 3-5-2, anche se alcuni cambiamenti sono previsti negli interpreti. Tra i pali toccherà a Perin, mentre in difesa si rivedrà Rugani insieme a due tra Gatti, Bremer, Danilo e Alex Sandro (sulla via del recupero). In cabina di regia, considerata la squalifica in campionato, ancora Locatelli: insieme a lui Miretti e Rabiot. Sulle corsie esterne spazio per Cambiaso e Iling, mentre in attacco certo del posto pare Milik: al suo fianco ballottaggio tra Chiesa e Yildiz.

Juventus-Salernitana, le scelte di Inzaghi

Filippo Inzaghi, dall'altra parte, dovrebbe puntare sul 4-3-2-1, con Kastanos e Cabral ad agire alle spalle di Ikwuemesi. A centrocampo Legowski con Coulibaly e Bohinen, mentre la linea difensiva sarà formata da Mazzocchi, Pirola, Gyomber e Bradaric. In porta Costil.

Juventus-Salernitana, le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Perin; Rugani, Bremer, Danilo; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Iling Jr.; Yildiz, Milik. All. Allegri

Salernitana (4-3-2-1): Costil; Mazzocchi, Pirola, Gyomber, Bradaric; Legowski, Coulibaly, Bohinen; Kastanos, Cabral; Ikwuemesi.

Juventus-Salernitana, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Juventus-Salernitana, in programma giovedì 4 gennaio alle 21 all'Allianz Stadium e valevole per gli ottavi di Coppa Italia, sarà trasmessa in diretta in chiaro da Mediaset, che ha acquistato i diritti del torneo, su Canale 5. Il match sarà visibile anche in streaming gratuitamente su Mediaset Infinity: in questo caso basterà registrarsi e selezionare l'evento desiderato nella sezione "dirette".