Juventus, ansia Dybala: la Joya in dubbio per la Lazio

Dare continuità alla (sofferta) vittoria conquistata contro la Fiorentina. Questo l'obiettivo della Juventus, che sabato 20 novembre, al ritorno in campo dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, farà visita alla Lazio dell'ex Maurizio Sarri. Una sfida non certo delle più semplici per i bianconeri, al momento al settimo posto della classifica con i loro 18 punti in coabitazione con Fiorentina e Bologna e già distanti 14 lunghezze dalla vetta, occupata in tandem da Napoli e Milan. E per il big match dell'Olimpico Massimiliano Allegri, oltre che a Giorgio Chiellini, rischia di dover fare a meno di un altro dei suoi pezzi da novanta: Paulo Dybala.

Juventus, le condizioni di Dybala

L'argentino, attualmente in ritiro con la Nazionale argentina, è infatti alle prese con un'infiammazione al soleo sinistro, che, verosimilmente, lo costringerà ai box nella partita contro il Brasile. Una situazione che lo mette in forte dubbio anche per la gara di sabato con i biancocelesti, con la Joya che rientrerà a Torino soltanto nella giornata di giovedì, quando si sottoporrà a nuovi controlli per verificarne la sua disponibilità. Se Dybala dovesse mostrare di non essere ancora al 100% è probabile che Allegri, sempre prudente nello schierare giocatori non al meglio, decida di risparmiarlo in vista della gara con il Chelsea, in calendario il successivo martedì e fondamentale per il primo posto nel girone H di Champions League. In questo caso, per comporre il tandem d'attacco con Morata contro i biancocelesti, ci sarebbe spazio per Kean, che ha ormai smaltito il problema muscolare che lo aveva messo ko nelle scorse settimane.