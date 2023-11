Atalanta, il punto sugli otto infortunati di Gasperini

Due settimane per tirare il fiato e poi ributtarsi nella mischia con due gare molto importanti per la stagione. L'Atalanta al termine della sosta per le Nazionali sfiderà prima il Napoli, scontro diretto per il quarto posto, e poi lo Sporting Lisbona in Europa League per restare al primo posto nel girone. Gasperini inizia a pensare ai due impegni, ma prima dovrà fare i conti con l'infermeria, al momento piena.

Infortuni Atalanta, il punto su tutti i giocatori

Non partiranno per vestire la maglia dei propri Paesi Holm e Kolasinac, il primo dovrebbe recuperare durante la sosta, il secondo invece no visto che gli è stato diagnosticato un problema muscolare. In difesa attenzione anche alle condizioni di Scalvini, sempre alle prese con la lombalgia, ha già saltato alcune gare, ma vuole esserci per la supersfida al Napoli. Sarà importante capire se l'azzurro sarà a disposizione perché in difesa la coperta è cortissima visto che Palomino ne avrà ancora per un mese e anche Toloi al momento non è al meglio.

Gasperini dovrebbe invece riabbracciare De Ketelaere il cui problema al ginocchio dovrebbe risolversi nei prossimi giorni, la stessa speranza la ha Ruggeri, stantuffo mancino ai box nelle ultime due gare della Dea. Fuori dai giochi come da inizio a stagione a questa parte l'acquisto più costoso della storia dell'Atalanta: El Bilal Tourè, per lui se ne riparlerà nel 2024.