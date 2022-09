Inter-Bayern Monaco, il pronostico: nerazzurri chiamati all'impresa

Una gara, almeno sulla carta, quasi impossibile. L'Inter di Simone Inzaghi, reduce dal doloroso ko per 3-2 nel derby di campionato contro il Milan, inizierà il proprio cammino nella Champions League 2022/2023 con la sfida interna contro il Bayern Monaco (fischio d'inizio mercoledì 7 settembre alle 21). Un match proibitivo, che costringerà i nerazzurri a tirare fuori il meglio delle proprie potenzialità per cercare di strappare un risultato positivo. I tedeschi, che possono contare su un organico di primissimo livello, sono infatti tra i favoriti alla vittoria finale della competizione.

Inter-Bayern Monaco, come arrivano alla sfida i nerazzurri

Un momento non semplice, quello che stanno vivendo i nerazzurri. L'Inter, oltre a quello con il Milan nello scorso weekend, avevano incassato un altro pesante ko lo scorso 26 agosto, quando sono stati superati per 3-1 dalla Lazio. Lautaro e compagni, in questo avvio di stagione, durante il quale hanno raccolto nove punti in cinque giornate di campionato, hanno manifestato evidenti problemi soprattutto in fase difensiva, con otto reti già incassate. Va invece meglio in fase offensiva: gli undici gol realizzati fanno infatti degli uomini di Simone Inzaghi il secondo miglior attacco del torneo, alle spalle solamente del Napoli.

Inter-Bayern Monaco, come arrivano alla sfida i bavaresi

Qualche difficoltà, in questo avvio di stagione, la sta però manifestando anche il Bayern Monaco. I tedeschi, nelle prime giornate di Bundesliga, hanno raccolto 11 punti, venendo fermati sul pari da Borussia Monchengladbach e Union Berlino negli ultimi due turni. Un rallentamento inaspettato giunto dopo un avvio sprint: nelle prime tre gare, la formazione di Nagelsmann aveva superato rispettivamente per 6-1, 2-0 e 7-0 Eintracht Francoforte, Wolfsburg e Bochum.

Inter-Bayern Monaco, il pronostico

Il pronostico, inevitabilmente, pende tutto dalla parte del Bayern, considerate anche le difficoltà manifestate fin qui dall'Inter. I nerazzurri, che si presenteranno alla sfida privi di Lukaku, dovranno trovare una maggior solidità difensiva per cercare di strappare quanto meno un pari contro i bavaresi. La formazione di Simone Inzaghi non parte però già battuta: anche i tedeschi, come detto, non stanno vivendo un momento particolarmente brillante e Lautaro e compagni cercheranno di approfittarne.