Inter, obiettivo minimo e massimo per il finale di stagione

Un doloroso ko, giunto al termine di una gara totalmente dominata nella prima parte. L'Inter, nell'ultima giornata di campionato, si è dovuta arrendere per 2-1 al Milan nel derby scudetto, con i rossoneri che, grazie ai tre punti ottenuti nella stracittadina, si sono portati ad appena una lunghezza di distanza dalla formazione di Simone Inzaghi. Una sconfitta che non deve però mettere in discussione il cammino dei nerazzurri, che, oltre a guardare tutti dall'alto verso il basso in Serie A, sono ancora impegnati in Coppa Italia, dove nei quarti di finale affronteranno la Roma di Mourinho, e in Champions League, dove negli ottavi sfideranno il Liverpool di Jurgen Klopp.

Inter, l'obiettivo massimo per il finale di stagione

L'Inter, campione d'Italia in carica, vuole bissare il trionfo dello scorso anno andando alla ricerca del secondo scudetto consecutivo. I nerazzurri, malgrado il ko con il Milan, sembrano avere tutte le carte in regola per raggiungere il tricolore: quella di Inzaghi è infatti formazione che gioca a memoria, letale in attacco e solida in difesa. Tutte doti che permettono a Dzeko e compagni di sognare l'accoppiata campionato-Coppa Italia, competizione, quest'ultima, nella quale l'Inter, in caso di passaggio del turno, potrebbe ritrovarsi nuovamente di fronte in semifinale il Milan, impegnato nei quarti contro la Lazio.

In Champions League, invece, il cammino pare molto più arduo: il confronto con il Liverpool è praticamente proibitivo, con i nerazzurri che avrebbero bisogno di un'impresa per raggiungere i quarti. In ogni caso, più in generale, risulta difficile immaginare la squadra di Inzaghi arrivare fino alla finale di San Pietroburgo.

Inter, l'obiettivo minimo per il finale di stagione

Inutile nascondersi, arrivati a questo punto per l'Inter sarebbe una grossa delusione non conquistare lo scudetto. Questo perché i nerazzurri, per lunghi tratti, hanno dimostrato di essere la squadra italiana ad oggi più completa, con un'impronta di gioco marcatamente europea. Se l'obiettivo tricolore non dovesse essere centrato, Handanovic e compagni non potrebbero lasciarsi sfuggire almeno la Coppa Italia: chiudere l'annata senza neanche uno dei due trofei, per l'Inter, sarebbe infatti un disastro. In Europa, invece, l'obiettivo minimo, ovvero tornare a superare almeno la fase a gironi di Champions League, è già stato raggiunto.