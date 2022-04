Inter-Roma, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Da una parte l'obiettivo scudetto, dall'altra quello Champions. Sarà una sfida da vivere tutta d'un fiato, quella in programma sabato 23 aprile alle 18 a San Siro. L'Inter di Simone Inzaghi, reduce dalla netta affermazione contro il Milan nel ritorno della semifinale di Coppa Italia e a -2 dai rossoneri in campionato, ospiterà la Roma dell'ex José Mourinho, al momento quinta in classifica a -5 dal quarto posto occupato dalla Juventus. I nerazzurri vogliono cogliere l'intera posta in palio per mettere pressione al Diavolo, impegnato nella serata di domenica sul campo della Lazio. I giallorossi, però, si presenteranno a Milano galvanizzati dai recenti risultati positivi: i capitolini, in campionato, non perdono addirittura dallo scorso 9 gennaio.

Inter-Roma, le scelte di Simone Inzaghi

Inzaghi, per la sfida contro la Roma, potrà contare sull'intera rosa a disposizione. In attacco, nel 3-5-2 nerazzurro, probabile il ritorno dal primo minuto di Dzeko al fianco di Lautaro Martinez, mentre sulla corsia destra di centrocampo Dumfries potrebbe rilevare Darmian, con Perisic favorito su Gosens dall'altra parte. Nel settore centrale nessun dubbio, con il consueto terzetto formato da Barella, Brozovic e Calhanoglu. In difesa spazio per Skriniar, De Vrij e Bastoni, tra i pali Handanovic.

Inter-Roma, le scelte di Mourinho

Mourinhio, dall'altra parte, dovrà fare a meno dello squalificato Zaniolo. Nel 3-4-2-1 giallorosso ci sarà quindi spazio per Mkhitaryan al fianco di Pellegrini sulla linea dei trequartisti, con Abraham chiamato ad agire da unica punta. In mezzo al campo Cristante e Oliveira, con Karsdorp e Zalewski a presidiare le corsie laterali. Ballottaggio in difesa tra Kumbulla e Ibanez per completare il reparto difensivo con Smalling e Mancini. In porta Rui Patricio.

Inter-Roma, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. S. Inzaghi

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Oliveira, Cristante, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho

Inter-Roma, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Inter-Roma sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Stefano Borghi, commento tecnico di Massimo Ambrosini.