Italia-Ungheria, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Dare continuità alla positiva prestazione offerta contro la Germania. Con questo obiettivo l'Italia, reduce dall'1-1 con i tedeschi che, almeno per il momento, ha allontanato gli spettri nati dopo il pesante ko per 0-3 nella Finalissima contro l'Argentina, affronterà l'Ungheria nella seconda giornata del gruppo 3 della Lega A di Nations League (fischio d'inizio martedì 7 giugno alle 20.45 allo stadio Manuzzi di Cesena). Una gara che si preannuncia non semplice per gli azzurri: gli ungheresi, dopo essere stati protagonisti di un buon Europeo la scorsa estate, hanno infatti confermato di attraversare un ottimo momento di forma con la vittoria per 1-0 contro l'Inghilterra nella prima giornata.

L'Italia, tuttavia, ha bisogno di un nuovo risultato positivo per riacquisire quelle certezze andate perdute con la mancata qualificazione a Qatar 2022 e la dura sconfitta incassata a Wembley contro l'Albiceleste.

Italia-Ungheria, le scelte di Mancini

Mancini, per la gara contro l'Ungheria, dovrebbe confermare quasi in toto la formazione vista in campo contro la Germania. Gli unici due cambi potrebbero essere gli inserimenti dal primo minuto di Gnonto al posto di Politano per comporre il tridente offensivo con Scamacca e Pellegrini e di Dimarco per Biraghi sulla corsia mancina di difesa. In mezzo al campo ancora il terzetto formato da Frattesi, Cristante e Tonali, mentre in difesa la coppia centrale sarà formata da Acerbi e Bastoni con Florenzi a destra. Tra i pali ancora Donnarumma.

Italia-Ungheria, le scelte di Rossi

Rossi, dall'altra parte, si affiderà ad un abbottonato 5-4-1, con Adam Szalai ad agire come unica punta. La linea di centrocampo sarà formata da Schafer, Szoboszlai, Adam Nagy e Sallai, in difesa spazio per Nego, Lang, Orban, Attila Szalai e Zsolt Nagy. In porta Gulacsi.

Italia-Ungheria, le probabili formazioni

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Dimarco; Frattesi, Cristante, Tonali; Gnonto, Scamacca, Pellegrini. All. Mancini.

Ungheria (5-4-1): Gulacsi; Nego, Lang, Orban, At. Szalai, Z. Nagy; Schafer, Szoboszlai, A. Nagy, Sallai; Ad. Szalai. All. Rossi

Italia-Ungheria, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Italia-Ungheria sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti per trasmettere i match degli azzurri, su Rai Uno. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. La telecronaca dell'incontro sarà affidata ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.