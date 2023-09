Lazio-Monza, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La Lazio è pronta a varare l’operazione “vittoria casalinga”, che in questo avvio di stagione non ha ancora preso forma. Un pareggio ed una sconfitta finora per la squadra di Sarri, che ha esordito davanti ai tifosi dell’Olimpico perdendo di misura contro il Genoa ed ha pareggiato martedì sera contro l’Atletico Madrid nel debutto in Champions. Quella contro il Monza sarà la seconda di tre sfide interne consecutive, visto che i biancocelesti si ripresenteranno davanti al pubblico amico già il prossimo mercoledì, nel turno infrasettimanale, ospitando il Torino. I brianzoli sono reduci dal pareggio in casa contro il Lecce, e devono ancora “rompere il ghiaccio” nello stadio della Capitale (considerando i due k.o. con le romane, senza segnare, risalenti alla scorsa stagione), ma anche contro la Lazio. Che è, infatti, l’unica squadra – tra quelle affrontate in Serie A – contro cui i lombardi non hanno ancora realizzato nemmeno un gol: due vittorie biancocelesti su due gare nello scorso torneo (1-0 all’Olimpico e 2-0 allo U-Power Stadium). Nel bilancio degli scontri diretti, avanti i biancocelesti: otto vittorie (la prima delle quali risalente ad ottobre del 1961, in Serie B), sette pareggi e cinque affermazioni per i brianzoli.

Lazio-Monza, le scelte di Sarri

La vicinanza del match disputato con l’Atletico Madrid comporterà una rotazione nell’undici iniziale, a partire dalla difesa davanti all’inamovibile Provedel: Pellegrini alza bandiera bianca per un problema al ginocchio, come terzini la scelta dovrebbe quindi ricadere su Hysaj e Marusic, in vantaggio su Lazzari, mentre in mezzo Casale si candida ad affiancare nuovamente Romagnoli, dopo aver lasciato spazio in Champions a Patric. Abbondanza in mezzo: Guendouzi è favorito nel ballottaggio con Kamada, Rovella scalpita per avvicendare Cataldi nel ruolo di play mentre un Luis Alberto in eccellente forma viaggia verso la riconferma, con Vecino pronto a dare man forte. Anche in avanti potrebbe cambiare qualcosa: si candidano Pedro per avvicendare uno tra Felipe Anderson e Zaccagni, e Castellanos per concedere un turno di riposo a Immobile.

Lazio-Monza, le scelte di Palladino

Sicure le assenze di Caprari (out per noie al ginocchio) e di Caldirola appiedato dal giudice sportivo, possibile invece il rientro tra i convocati di D’Ambrosio, fermato dall’infortunio alla caviglia patito contro l’Empoli. Tra i pali ritorna Di Gregorio, dopo lo stop contro il Lecce causato da un colpo ricevuto nella rifinitura pre-match, schermato da una difesa a tre con Marì al centro e la coppia Izzo-Carboni ad agire da braccetti. Lungo le fasce si posizioneranno Birindelli (in vantaggio su Kyriakopoulos) e Ciurria, nel cuore della mediana agiranno Pessina e Gagliardini. In avanti, ancora Mota e Colombo supportati sulla trequarti da Colpani.

Lazio-Monza, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel, Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic, Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Monza (3-4-2-1): Sorrentino, Izzo, Pablo Marì, A. Carboni, Birindelli, Pessina, Gagliardini, Ciurria, Colpani, Mota Carvalho, Colombo. All. Palladino

Lazio-Monza, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lazio-Monza, in programma sabato 23 settembre alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma, sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.