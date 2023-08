Lens-Torino: dove vedere l'amichevole in diretta tv e streaming

Amichevole di lusso per il Torino che sfida domani, mercoledì 2 agosto, alle 19, il Lens, squadra che l'anno scorso ha chiuso il campionato francese al secondo posto, ad un solo punto dal PSG, e parteciperà così alla prossima Champions League. Indicazioni importanti quindi per Juric che aspetta ancora molto rinforzi, soprattutto sugli esterni, per dare maggiore profondità alla rosa dei granata.

Per il Toro si tratta del terzo test amichevole di questa estate, per ora il percorso è stato netto con vittoria 2-0 con la Feralpi Salò e 2-1 con il Modena, entrambi club di Serie B con i primi neopromossi e i secondi che stanno allestendo una squadra per stupire. Questa volta però l'avversario sarà di più alto livello e anche più rodato perché la prossima sarà la sesta amichevole estiva. I francesi, che hanno perso il bomber Openda, finito al Lipsia per 43 milioni, hanno vinto con Dijon e Sochaux, e pareggiato con Wolfsburg, Amiens e Dunkerque.

Lens-Torino in diretta tv e streaming

Dopo una lunga attesa in cui i diritti della gara per l'Italia non era stati acqustati da nessuno, ogggi è arrivata la buona notizie per tutti i tifosi granata. Lens-Torino sarà infatti trasmessa sia in tv sul canale 204 di Sky sia in diretta streaming su DAZN.