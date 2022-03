Inter, Luis Suarez per la prossima stagione: la pazza idea di mercato

Un incredibile colpo di mercato, quello a cui starebbe pensando l'Inter. I nerazzurri, reduci dalla vittoria per 5-0 in campionato contro la Salernitana ed attesi dalla sfida contro il Liverpool di Jurgen Klopp, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, stanno infatti già sondando il mercato in vista della prossima stagione ed avrebbero messo nel mirino un nome di primissimo livello: quello di Luis Suarez, attualmente in forza all'Atletico Madrid in Spagna.

Inter su Luis Suarez, le ultime

L'attaccante uruguaiano, il cui contratto con i Colchoneros andrà in scadenza il prossimo 30 giugno, avrebbe infatti deciso di lasciare l'Atletico Madrid per intraprendere una nuova avventura ed il club di Steven Zhang, intenzionato a rinforzare il reparto offensivo in estate, avrebbe già avviato i primi contatti con l'entourage del giocatore per sondare la fattibilità dell'operazione. Suarez, che in passato è stato vicino alla Juventus, sarebbe seguito con interesse anche da Ajax e Siviglia oltre che da alcuni club statunitensi e brasiliani, ma il richiamo dell'Italia eserciterebbe un fascino particolare sull'uruguaiano, autore in stagione di undici reti tra campionato e coppe.

L'attaccante, nel corso della sua lunga carriera, ha indossato anche le maglie di Naciona, Groningen, Ajax, Liverpool e Barcellona ed ha vinto per due volte la Scarpa d'Oro: la prima volta nel 2013-2014 quando indossava la maglia dei Reds, la seconda nel 2015-2016 con i colori blaugrana.