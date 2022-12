Croazia-Brasile, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Prendono ufficialmente il via i quarti di finale dei Mondiali 2022. Ad aprire il programma, nella giornata di venerdì 9 dicembre (fischio d'inizio alle 16 italiane), la sfida Croazia-Brasile. Un match ricco di contenuti tecnici: da una parte, infatti, ci saranno i vice campioni del mondo in carica che possono contare su un centrocampo tra i migliori dell'intero torneo, dall'altra, invece, ci sarà la classe e la fantasia dei verdeoro, tra i principali candidati alla vittoria finale. La Croazia si presenterà alla gara dopo aver avuto la meglio soltanto ai calci di rigore contro il Giappone agli ottavi, mentre la Seleçao, nel turno precedente, si è sbarazzata senza problemi per 4-1 della Corea del Sud. Per la formazione di Tite, tuttavia, quello con la squadra di Dalic sarà il primo vero scoglio da superare nella strada che porta verso la finale, in programma a Lusail il 18 dicembre.

Croazia-Brasile, le scelte di Dalic

Dalic, per la gara contro il Brasile, dovrebbe affidarsi al 4-3-3 visto nelle precedenti uscite. Incertezza per chi ricoprirà il ruolo di centravanti, con tre candidati (Petkovic, Budimir e Livaja) per un posto. Pochi dubbi, invece, per il resto della formazione, con Kramaric e Perisic sulle corsie offensive ed il trio tutto qualità Modric-Brozovic-Kovacic a centrocampo. In difesa dovrebbe recuperare Sosa, pronto a riprendersi l'out di sinistra (altrimenti spazio a Barisic), con Lovren, Gvardiol e Juranovic a completare il reparto. In porta Livakovic, l'eroe della sfida con il Giappone: determinanti, infatti, le sue parate ai penalty per il passaggio del turno.

Croazia-Brasile, le scelte di Tite

Tite, dall'altra parte, è alle prese con il dubbio legato alle condizioni di Alex Sandro: se il giocatore dovesse essere recuperato, toccherà a lui ricoprire il ruolo di terzino sinistro, altrimenti spazio per Danilo con Militao a destra. Inamovibile la coppia centrale formata da Marquinhos e Thiago Silva. A centrocampo avanza la propria candidatura Fred, ma Paquetà rimane favorito per affiancare Casemiro. Sulla trequarti spazio all'estro di Raphinha, Neymar e Vinicius alle spalle di Richarlison. Tra i pali Alisson.

Croazia-Brasile, le probabili formazioni

Croazia(4-3-3): Livakovic: Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Petkovic, Perisic. Ct. Dalic

Brasile (4-2-3-1): Alisson; Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo; Casemiro, Paquetá; Raphinha, Neymar, Vinicius Junior; Richarlison. Ct. Tite

Croazia-Brasile, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Croazia-Brasile sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, su Rai Uno. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.